Las mujeres al pregón

En nuestro pueblo, donde también hubo sus mas y sus menos entre algunas Hermandades y con ciertos viejos cofrades con lo de la presencia de la mujer en las Cofradías, sin embargo la existencia de la de Jesús Nazareno nos acercó, poco a poco y por su imparable crecimiento a lo largo de la historia, a la aceptación primero y a la normalización después de la plena incorporación a la vida cofrade de las féminas, algo que gracias a Dios es hoy día absolutamente no solo admitido sino totalmente constatable a lo largo de todo el año en la actividad de las Corporaciones cofrades y por supuesto de forma evidentemente visible en los desfiles procesionales durante la llamada Semana Mayor…

Tal vez por eso y desde luego porque la realidad evidente se acaba por imponer en la vida, aquí ya hemos tenido, aunque de forma un tanto testimonial, mujeres pregoneras de nuestra Semanas Santa que desempeñaron su singular cometido con brillantez y con el unánime aplauso del conjunto de los cofrades jerezanos, aunque ya digo, con cuenta gotas, por lo que parece llegado el momento; no por presiones ni modas; sino por justicia que nuestra Unión de Hermandades; donde por cierto actualmente prestan un valioso servicio al mundo cofrade bastantes mujeres; de ya un paso hacia la absoluta equiparación entre personas de ambos sexos y designe, con normalidad, a una Pregonera de las que sin duda ya tenemos no una ni dos sino un buen número de posibles candidatas que en tareas similares, en esta o aquella Cofradía, en este o aquel acto cuaresmal o de distinto carácter, han dejado ya de forma fehaciente el testimonio de que por supuesto también ellas pueden exaltar con hermosas palabras, con figuras retóricas de indudable garra emocional; con contenido evangélico; lo que hasta la fecha había venido siendo algo reservado a los varones…

Naturalmente, no seré yo quien señale en este Bienteveo desde el que contemplo el universo cofrade jerezano, uno o varios nombres de posibles futuras pregoneras de nuestra Semana Santa o las llamadas a ocupar el atril del Pregón de las Glorias, que ahora se intenta implantar en nuestra ciudad, de manera habitual, pero que existen candidatas más que aptas no tengo ninguna duda y espero que mas pronto que tarde nuestros responsables del gobierno de las Cofradías den el necesario paso adelante para que la presencia pregonera femenina sea también habitual en Jerez, acabando de una vez por todas con ese tabú; no establecido pero existente en la práctica; de que este asunto es materia reservada, no sé por qué, tan solo a los hombres…

Así que hoy, antiguo Viernes de Dolores, una jornada especial dedicada a María madre del Señor, alzo la voz para reclamar la normal presencia de las mujeres cofrades jerezanas en las tablas de nuestro Teatro Villamarta, en la gozosa mañana del llamado Domingo de Pasión.

Que así sea…