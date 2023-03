"A la puerta esta, no cabe...", que dijo el poeta

P OR si faltaba un ingrediente, para la propiciada recuperación de la jornada del Sábado Santo, por parte de nuestro Obispo, teníamos que sumar un "paso" con medidas excepcionales, para que su estación de penitencia en el primer templo diocesano; la insigne Iglesia Catedral de Nuestro Señor San Salvador, ofreciera la seria dificultad, por sus medidas según ha trascendido, de no poder acceder al mismo, no ya como se ha comentado insistentemente, por rebasar las medidas de sus puertas sino por superar, en bastante centímetros, la angostura del llamado "Reducto" lo que impediría - de hecho es lo que ocurre, según cuentan - poder discurrir por él, tanto en dirección a calle Cruces como a Hortas Cáliz por lo que se ha hecho necesario encontrar una alternativa, un tanto peculiar, para que finalmente el comentado último día de la Semana Santa, antes de la solemne procesión del Resucitado, sea finalmente posible, optándose por la solución de que todo el cortejo de la Hermandad de la Mortaja pase por el interior del templo, llevando a cabo su anhelada tantos años Estación penitencial, mientras el imponente paso y las Sagradas imágenes quedan en el exterior, aguardando para incorporarse nuevamente a la procesión cuando los hermanos de la Cofradía hayan rendido su visita a la Santa Iglesia Catedral, algo poco convencional sin duda pero válido para esta que suponemos única y excepcional vez…

Y es que, como una premonición, hace ya muchos años y aunque como un tributo devocional a una venerada imagen mariana, canónicamente establecida en la Iglesia de Los Descalzos de la calle Medina; la Santísima Virgen de la Amargura; aquel doble pregonero e insigne periodista, Francisco Montero Galvache, tan recordado siempre, ya lo anunciara; ya digo; como ofrenda poética a la Dolorosa del Miércoles Santo: "A la puerta esta, no cabe. Que va a caber si la inunda de abajo arriba la pena. ¡Que va a caber la Amargura…!".

Así que como antes se sugiere, por si pocas eran las dificultades para que Jerez pudiera completar la nómina de su extraordinaria celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret, nos encontramos con este problema de medidas, que supongo yo que al no contarse aquí como jornada habitual de la conmemoración pasional, a nadie -es mera suposición por parte de quien escribe- se la había ocurrido durante años y hasta la fecha proceder a tomarlas, por si acaso, lo que habría evitado todas estas incertidumbre, interrogantes y hasta enfados a pocas fechas de la Semana Santa…

Y puestos ya a recuperar de verdad la jornada postrera de nuestra Semana Mayor y aunque este año tenemos a un paso el llamado Santo Entierro "grande" de Sevilla, me atrevería a sugerir a nuestros dirigentes de la Unión de Hermandades que para 2024 añadieran al cortejo procesional, ya de forma habitual, algunos pasos en los que se resumiera estética y devocionalmente, la Pasión de Jesús, convirtiendo Jerez en un foco de atracción de devotos de nuestra provincia, naturalmente asumiendo los costes de dichas salidas extraordinarias, con la búsqueda de la financiación necesaria, para no gravar la precaria economía de las hermandades afectadas por ello.

Que no es fácil, desde luego, pero las grandes causas requieren importantes esfuerzos e imaginación…