Rafael de Paula en la Diáspora

Los jerezanos de la Diáspora en Madrid empezamos a reunirnos anualmente a partir de 1970, en torno a las fechas de Navidad, pero fue en el año 1998 cuando se decidió dedicar cada edición a un personaje, popular y querido, de la vida jerezana. Tuvimos una reunión para decidir el homenajeado esa Navidad y, como por arte de magia, hubo unanimidad en un nombre: Rafael de Paula. Mientras pensábamos la mejor forma de hacerle llegar la dedicatoria, Miguel Angel Badanelli, médico y buen amigo del maestro, se ofreció a hacerle llegar la invitación, que fue felizmente aceptada por el torero, señalando la fecha del 14 de diciembre de 1998 para recibir el homenaje en los salones de la Real Gran Peña. El doctor Badanelli no pudo asistir y delegó en su hermano Carlos.

No es de extrañar la unanimidad del nombre de Rafael a la hora de decidir a alguien querido, admirado y lleno de jerezanía, considerado -además- como “el mejor capote que ha dado la historia”. De esa fama, los jerezanos en Madrid fuimos siempre testigos presenciales, tanto en las tardes gloriosas como en las de menos fortuna.

El homenaje fue un acto entrañable, con la Gran Peña llena de entusiasmados paisanos, deseosos de aplaudir y abrazar a su ídolo. En nombre de la junta directiva de la Diáspora fué Patricio Pemán Medina quién hizo el ofrecimiento del acto y quién glosó, una vez más, los indiscutibles méritos del homenajeado dedicándole un soneto escrito para la ocasión en el que dice que “el ángel de tu estirpe allá en la altura, te derrama su gracia a manos llenas”.

Rafael de Paula dió las gracias a todos los presentes y dijo que siempre se sentía muy a gusto en Madrid, si bien en la capital de España le faltaba el color del cielo y la bondad del sol jerezano.

En mi calidad de presidente de la Diáspora en aquél entrañable homenaje, no he querido dejar pasar este emocionado recuerdo, para decir que el mejor resumen de la reunión fué la imaginada estampa taurina de Rafael de Paula saliendo de la Diáspora a hombros por la Puerta Grande de la Real Gran Peña madrileña.