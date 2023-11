Eespaña es una nación política desde hace algo más de dos siglos y una realidad política, social e histórica que no ha perdido el sentido de continuidad desde hace un milenio. No, España no se rompe, porque hay un concepto que le precede, el de la Hispanidad que -aunque no pasa por sus mejores momentos- está lejos de desaparecer. Lo que sí está en serio riesgo es el Régimen del 78, que nos ha dado casi cinco décadas de un desarrollo inédito, de prosperidad y convivencia en un proyecto común.

La Constitución no es perfecta, tiene lagunas intencionadas que son las que nos han permitido que en este país todos puedan sentirse integrados en su diversidad y autonomía. Pero no ha habido manera con algunos, no se puede estar todo el tiempo intentando contentar al que no se quiere contentar, que decía Julián Marías. Nunca en nuestra historia democrática tantas instituciones- jueces, fiscales, inspectores de hacienda, de trabajo, abogados del Estado, gran parte de la sociedad civil y un largo etcétera, fueron tan unánimes en denunciar que una investidura no se puede alcanzar a cualquier precio, que el riesgo de quiebra de la separación de poderes, del bastardeo del imperio de la ley, la ruptura definitiva de la igualdad de todos los ciudadanos está en peligro, por mucho que lo avalen 179 diputados. No, España no se rompe, pero estamos a cinco de minutos de la mayor fractura social de la democracia, de un conflicto civil que se manifestará de múltiples maneras, de la exacerbación de las diferencias despreciando todo lo común que tenemos, de reavivar odios y rencillas que estaban más que superadas y todo, por el sillón del Gobierno. La legalidad de la investidura carecerá de legitimidad por las cesiones que superan los límites del propio sistema. Es hora de demostrar en la calle de forma pacífica que no todo vale.