No seguir el juego

Como tuitero de pro desde hace más de once años, y a pesar de que las jergas de los nuevos tuiteros (jóvenes) me dejan a veces un poco desconcertado, no hay mañana en la que, mientras uno se va espabilando, no abra la red social del pajarito para ponerse un poco al día. Y es que la información en Twitter vuela aún más rápido que en el resto de redes, dando lugar a millones de opiniones al instante, lo que hace que haya que tener bastante cuidado con lo que se lee.

Hace un rato, he leído uno de esos hilos -cadena de tuits en la que un usuario cuenta cualquier cosa- que se hacen muy virales en poco tiempo, en el que una joven relataba un suceso sufrido en sus propias carnes: cuatro hombres en la playa acosaron -sin llegar a entablar contacto físico- a ella y a sus amigas con miradas, fotos y, en definitiva, una asquerosa persecución.

Al terminar el hilo, la chica describía a los hombres para alertar a otras mujeres -algo que se suele hacer y con lo que creo que todos estamos de acuerdo-, refiriéndose a ellos como "cuatro tíos magrebíes (creo)". Es posible que lo fueran. Incluso, es posible que en ciertas culturas impere un machismo tan descarado que aquí lo veamos como algo muy lejano a la nuestra -aunque tampoco diste tanto-.

Y es en ese momento en el que miles de personas aparecen, bajo banderas de España -e incluso franquistas y carlistas-, para dejar a un lado el acoso machista y centrarse únicamente en que el problema de base es "importar África", como ellos lo llaman. Llega hasta tal punto este racismo que se pueden leer tuits que dicen cosas como "con cuatro hombres españoles eso no pasaría nunca", obviando la lista interminable de agresiones, violaciones y asesinatos machistas de la historia de nuestro país.

No hay debate válido. Hay un racismo intrínseco en un enorme sector español que llega a ser tan peligroso como el propio machismo. Y no, yo no tengo soluciones a estas cosas, pero estoy seguro de que seguir el juego a la extrema derecha no es una de ellas.