La temible espiral precios-salarios

En el inicio de 2021 nadie podía presagiar que España finalizaría el año con una inflación del 6,5%, las más alta en 30 años. La tesis de la transitoriedad de la inflación mantenida por el BCE es cada vez menos creíble. Hay factores inflacionarios del lado de la oferta que no sabemos cuánto tiempo pueden durar como la reestructuración de las cadenas de suministro, la cuantía y duración de las inversiones a realizar o la persistencia de medidas restrictivas en China, de gran impacto global.

El aumento de la inflación subyacente hasta el 4,5% en Estados Unidos pone en evidencia que la inflación se ha contagiado a todos los productos y servicios y que la espiral precios salarios ya se ha iniciado. Un mercado de trabajo al borde de pleno empleo y con escasez de mano de obra para cubrir vacantes, es un mercado propicio para qué la espiral precios salarios se enraíce. De ocurrir esto la Fed de Estados Unidos se verá obligada actuar con más contundencia en la retirada de liquidez y en la subida de los tipos de interés, lo cual frenaría la recuperación. En la Eurozona la tasa de inflación se ha disparado hasta el 5%. La traslación de costes a precios es generalizada en países como Alemania, donde las subidas salariales son manifiestas.

España con un IPC del 6,5% a final de año supera ampliamente la media de la Eurozona. La inflación subyacente se ha disparado hasta el 2,1%. La tasa de desempleo duplica la de la Eurozona, restando fuerza a las presiones salariales. Los vigentes convenios contemplan una revalorización salarial del 1,5%. Dado que la inflación media de España en 2020 fue del 3,1%, los trabajadores han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 1,6%. Esto lleva a algunos analistas a presagiar que en España no tiene por qué darse la peligrosa espiral de precios-salarios. Sin embargos, si analizamos la cesta de la compra del IPC español, comprobamos que el 55% de los bienes han tenido subida de precios superior al 2%, el 32% subidas entre el 2% y el 5%, y un 23% de los bienes han superado el 5%. Lo cual confirma que estamos ante una subida generalizada de precios. El Banco de España y el Banco Central Europeo insisten en que hay que evitar la espiral precios salarios para que la inflación no se convierta en estructural. Pero los sindicatos son conscientes de la pérdida de poder adquisitivo del 1,6% en 2021. UGT afirma que no aceptará subidas de salarios por debajo del 3,7%. La patronal intentará que el pacto final no supere el 2%, con una duración de 2 ó 3 años , que aporte estabilidad. El Banco de España y otros organismos internacionales insisten en que hay que evitar a toda costa la espiral de precios y salarios y centrarse en la aplicación eficiente de los fondos europeos delNext Generation y la ejecución rigurosa de las reformas estructurales comprometidas con Bruselas. Solo así recuperaremos la productividad y competitividad perdida en las últimas décadas y evitaremos la estanflación. El Gobierno y los agentes sociales están ante la oportunidad y responsabilidad históricas de garantizar un crecimiento y creación de empleo estable e inclusivo y evitar una nueva década perdida.