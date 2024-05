Me encontré con esta canción de Pablo Milanés (q.e.p.d.) y me ocupó el pensamiento en la guerra del gobierno de Israel contra el pueblo Palestino: “…/La vida no vale nada cuando otros se están matando/ Y yo sigo aquí cantando, cual no pasara nada…”

Buscando datos de las cantidades prestada por EE.UU. para la adquisición de armamento, me encontré en “las páginas salmón” que D. Florentino Pérez tiene un fondo de pensiones de 50,451 millones de €, Dª Ana Botín de 49,257 millones de € y así hasta cuarenta empresarios. Sobre salarios el primero de los empresarios tiene un sueldo de 23,773 millones de €. Hace unos días se aprobó un acuerdo de revalorización de las pensiones para ir igualando a la media de la Unión Europea, acuerdo que no contó con la firma de la patronal.

Los ataques del ejército de Israel contra la población civil, deben cesar, al igual que Hamás nunca debió atacar el festival de música, ejecutando y secuestrando a numerosos israelitas. El gobierno de Israel presidido por Benjamín Netanyahu lleva una guerra de ocupación arrasando Palestina contra la población civil, incluidos niños, hospitales, edificios, infraestructuras…Todo con financiación de Estados Unidos. Unos 26.000 millones de $ para la compra de armas a los mismos EE.UU. y 4.000 millones para la compra del sistema americano “Domo de Hierro”; 3,500 millones para sistemas avanzados de armamentos, 1.200 millones de $ para el sistema Iron Beam, mas 4.400 millones, y 3.500 millones más del programa de Financiación Militar Extranjera…(Información de la CNN). La vida vale mucho.