Calentando motores

ARRANCA este fin de semana el Campeonato del Mundo de MotoGP, lo que marca el inicio de la cuenta atrás para el Gran Premio de España que reventará el Circuito de Jerez a primeros de mayo y, si la sexta ola lo permite, también rebosará la ciudad y la provincia de aficionados, como prueba que los precios de las habitaciones estén por las nubes, señal de que la demanda regresa a los buenos tiempos. Empieza el Mundial de motos en Qatar con un jerezano, Juan Baquero, al frente del Circuito de Losail, ahora Lusail, aunque el rugido de los motores quede ahogado por el estruendo de las bombas y misiles en Ucrania. Quizá pueda resultar insensible o irrelevante hablar de motos con la que está cayendo -allí en Ucrania y aquí con el precio de la luz, del gas, de los combustibles, de la cesta de la compra...- pero la vida sigue y no queda otra que mirar hacia delante: mirar atrás solo para aprender de los errores y no repetirlos, lo que está claro que no hacemos o no sabemos hacer.

Así, si el coronavirus y Putin no lo impiden, en un par de meses estará en Jerez el Mundial y de nuevo con público en las tribunas y la marabunta en la pelousse. Y entonces y hasta entonces, Ayuntamiento de Jerez y Junta de Andalucía, condenados a entenderse para garantizar la supervivencia y la competitividad del Circuito, siguen sin ponerse de acuerdo en la fórmula que asegure la viabilidad del trazado jerezano, que debería ser el objetivo de unos y otros y no quién va a mandar, que para eso deberían estar los profesionales y no los políticos. Jerez no puede perder el inmenso caudal que genera el Circuito y la ciudad ya tiene experiencia en salir de la elite por peleas internas. Como bien escribía David Sánchez días atrás con ocasión de la Supercopa de fútbol sala -otro buen escaparate de Jerez para toda España-, la mentalidad de pueblo dejó a la ciudad sin fútbol sala de primer nivel y ahora vemos lo que cuesta recuperarlo si es que se llega a recuperar.

Entendiendo que los políticos llegan a las instituciones para resolver los problemas de las ciudades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la viabilidad del trazado jerezano es -sigue siendo- una asignatura pendiente que hay que aprobar obligatoriamente. Además de unos decir que necesitan más ayuda regional y otros que están dispuestos a aumentarla, el movimiento se demuestra andando, y aquí parece que ni siquiera están calentando motores...

Un frente común entre Jerez y Sevilla sin duda facilitaría aspirar a pruebas de distinto calado. Juan Marín, vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, dijo no hace mucho que el Circuito estaba "en el número uno como reserva, en el momento que se caiga una prueba del Mundial de F-1 podríamos entrar". Por mor de la invasión de Ucrania, el GP de Rusia previsto para septiembre fue cancelado y Liberty Media busca sustituto. Y pese a las palabras de Juan Marín, parece que Portimao -como ha pasado con los entrenamientos oficiales de Moto2 y Moto3- le va a ganar la carrera al trazado jerezano. Hay que espabilar. En Jerez y en Sevilla.