Gestoría Prieto, más de medio siglo en el barrio de San Pedro (y II)

Ana Enríquez Alcántara y Luis Prieto Becerra coinciden en estudios y titulación: Profesor Mercantil, “que es el equivalente hoy a empresariales”. Luis es de números. Contable puro. Posee además el título de Auditor de Cuentas. Ana, después de terminar, estudia también Graduado Social. Y se colegia en el colegio de Graduados Sociales. Ambos habían obtenido igualmente el título de Gestores Administrativos. Sabían organizarse en el despacho: Luis llevaba la parte fiscal y contable y Ana dominaba el área laboral. Ella fue también subagente de seguros. Entre sus habilidades destacaba la destreza comercial. Era quien trataba más directamente con los clientes. Por su forma de ser. Cuando avanza el tiempo, asumen asimismo trabajos de asesoría jurídica. Regla y Luis subrayan que “siempre hemos vivido de niños la profesión de nuestros padres. Salíamos de clase y nos íbamos al despacho, ellos estaban veinticuatro horas juntos, trabajaban juntos, vivían juntos, y en mi casa se hablaba del trabajo continuamente. Cualquier cosa que habían dejado a medias y que tenían que rematar por la tarde (…) Nosotros hemos tenido la ventaja de un conocimiento previo. Quienes estudian Derecho desconocen si finalmente es una materia que les gustará o no. Porque en el instituto no lo tocamos. Pero tuvimos la ventaja de nuestra familiaridad con el oficio. Y pensábamos que nos podría gustar”. Y esto a sabiendas de que a Luis también le seducía Historia del Arte y Periodismo y a Regla, Arqueología.

En 1986 Gestoría Prieto se traslada a calle Mora. “En el edificio que conocemos como de Diario de Jerez, donde se instalan, además del periódico, tres notarios, un corredor de comercio y nosotros. Nos mudamos por espacio, por modernidad, estábamos a un metro, pero aquello era, a fin de cuentas, la calle Larga. Y, aparte, al estar allí los tres notarios, a nosotros nos generaba mucho negocio. El tema de la tramitación de escrituras, ahí es donde empezó fuerte este trámite”. Ana Enríquez falleció, hace veintidós años, con 60. Y Luis Prieto, hace 10, con 68. “Cuando yo terminé la carrera -apunta Luis- no me fui con mi padre porque quería ser abogado y ejercer. Y estuve tres años de pasante con Ignacio Vergara. En 1998 compruebo que mi ciclo de pasante ha terminado y llego a un acuerdo con mi padre, colaborando con la gestoría a cambio de un sueldo y aparte pues hacía mis cosas. Nosotros le hemos incorporado la vía jurídica al despacho porque mi padre no hacía pleitos. Cuando a mi padre le salían pleitos… se los mandaba a Ignacio Vergara. Y si a Ignacio le salía una gestión administrativa, se la mandaba a mi padre. Al estar Regla dada de alta en el Colegio de Graduados Sociales, hacemos a su vez pleitos laborales. Ahora mismo somos la misma asesoría laboral-fiscal-contable que eran mis padres, hacemos gestiones como las antiguas gestorías administrativas, y aparte tenemos toda la parte jurídica. Cubrimos todas las patas”.

Hoy la empresa, Asesoría Prieto Enríquez, en Antona de Dios 26, es un amplísimo local con varios despachos. ¿Hechos diferenciales? La cercanía, el acompañamiento al cliente. “Ahora que tanto hablamos de la Inteligencia Artificial, ya hemos leído que de aquí a diez años solo va a trabajar el 10% del personal de una oficina. Se supone que todo te lo va a hacer una máquina. Comprobamos cómo todo está muy deshumanizado. Cuando una persona tiene un problema lo primero que quiere es que alguien le escuche, y verle la cara. Está pasando con los médicos y la atención por teléfono. Está pasando con los macrodespachos jurídicos… Si nuestro hecho diferencial siempre ha sido el acompañamiento directo al cliente, ahora lo es aún más. En este sentido hacemos muchos trabajos de tema extrajudicial relacionado con las notarías, tanto tramitar como montar las escrituras, montar las operaciones... Ya sean herencias, compraventa, declaración de obras nuevas, segregación de fincas rústicas… Una de las peticiones del cliente es que vayas a la notaría con él. Porque le da seguridad. Además porque has montado la operación. Este plus deja tranquilo a quien no tiene por qué entender de esto”.

Junto a Regla y Luis, Asesoría Prieto Enríquez cuenta con un equipo formado además por María Barrios –“lleva veintiún años con nosotros”- y Verónica Ruiz. En Prieto Enríquez son expertos en la pequeña y mediana empresa. Y, por supuesto, particulares. “Realizamos trabajos relacionados con notarías. También, muchísimo, el tema de herencia. Y, además de temas jurídicos, todo los relacionado con el Derecho Civil, el Mercantil, Matrimonial… Matrimonial muchísimo también. Tenemos fama de buenos conciliadores. Nos vienen muchos clientes con temas de divorcio porque saben que en bastantes casos no hemos llegado al juzgado, que lo hemos arreglado antes”. Regla admite que “funciona bastante el remitido, el boca-oreja, en los términos del agradecimiento o la recomendación. Sin conocimiento nadie llama a ninguna puerta. El que viene es por referencia. Es más, si vemos que desde el minuto 1 algún tema no lo podremos o no lo sabremos llevar, no engañamos a quien nos viene. Solemos reenviarlo a otro compañero”.