Estimada Mamen, mi nombre es Víctor Silva, y, como tú, soy de Jerez. Mi padre, Luis Silva, sirvió como concejal a los jerezanos durante casi 20 años, desde 1983 hasta el año 2000, año en que dejó la política, aunque siempre estuvo cerca de los asuntos sociales y públicos de la ciudad a la que llegó con tan solo 9 años, proveniente de la ciudad cercana de Lebrija, en Sevilla.

Te lo comento para que me sitúes, dado que, como mi padre, yo también he heredado su vocación de servicio, y tengo una especial sensibilidad por los asuntos públicos.

Soy consciente de lo difícil que es para una persona no acatar las instrucciones de la organización en la que trabaja, porque como tú, yo también trabajo en una organización, y estoy sujeto a ciertas normas de jerarquía y dación de cuentas.

Soy consciente también de que los diputados socialistas deseáis seguir promoviendo el bien común, y la justicia social desde vuestras actuales posiciones como miembros del Congreso de los Diputados, y, en particular, desde las filas de un partido que promueve desde su fundación la “expresión de los afanes e intereses de las nuevas clases trabajadoras nacidas de la revolución industrial” (web del PSOE).

Soy consciente, por último, de que hasta ahora habéis identificado vuestra causa con el ideario, estrategia y actuaciones del actual presidente del gobierno en funciones, y deseáis, por tanto, que así siga siendo. Por ello, entiendo y asumo que, siendo ese el fin, es decir, la defensa de las clases trabajadoras, la defensa del llamado “escudo social” que habéis promovido a lo largo de la última legislatura, deseéis que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno.

No obstante, y si bien parece lógico que votes afirmativamente a la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, te pido por favor, que reconsideres cuál debe ser tu postura respecto a una posible ley de amnistía en relación con los hechos acaecidos en Cataluña en el año 2017, dado que esta ley viene a establecer nuevas clases ciudadanas: unas a las que se les aplicará la ley con todo el rigor, y otras a las que se les podrá eximir de forma generalizada, bien suspendiendo causas judiciales pendientes, bien declarando la nulidad de las sentencias judiciales ya dictadas por delitos de malversación, sedición y terrorismo, en todas sus variantes.

Mamen, si tú eres socialista, tú no debes permitir esto. No debes permitir que el Estado de Derecho de 1978 en el que se basa nuestra convivencia quede tan dañado que no se pueda restablecer la igualdad entre los ciudadanos de España y sus regiones, lo cual significa que unos pagarán, y otros no; unos responderán ante la ley, y otros no; unos serán encarcelados, y otros no. Esto Mamen, es más propio de la dictadura franquista que de la democracia que debes defender desde tu escaño.

Por ello, te pido que por favor, consideres votar negativamente la tramitación y la aprobación de una Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados; que votes negativamente a todas y cada una de las votaciones en el pleno del Congreso en las que se ponga en juego la amnistía por los delitos antes citados en relación con sucesos ocurridos en Cataluña, así como el resto de medidas anunciadas, entre las que se recoge la aceptación de un relato negado hace dos meses por el presidente del Gobierno, un perdón fiscal a la Generalitat, y el establecimiento de una mediación internacional.