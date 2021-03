Mucho se ha escrito estos días sobre la figura de don Enrique Hernández. Y todos estamos de acuerdo en que se ha ido de entre nosotros un auténtico santo. Recuerdo que cuando éramos alumnos del Pilar, mi amigo y compañero de clase, Paco Maraver, comentaba: "Si don Enrique no va al cielo, nosotros podemos colgar ya las botas", en clara alusión al hálito de santidad que él de modo natural desprendía.De todas las cosas que se han escrito estos días me ha gustado mucho lo dicho por mi admirado amigo y antiguo alumno, Sebastián Rubiales: "Don Enrique no era bueno, ni honesto, ni humilde, ni austero, ni siquiera santo. Era, sencillamente, íntegro. Su propia vida entera era un ejemplo vivo de coherencia y rectitud moral. De virtud. Yo sé lo que es la integridad porque la vi encarnada en un hombre cuando yo tenía catorce años". Bravo Chano, perfecta definición.

Vivió mucho tiempo acogido por la Comunidad Marianista del Colegio del Pilar, y ahí tuve la ocasión de conocerlo. Fue mi profesor, mi entrenador de fútbol y un ejemplo para todos los alumnos. Cuando arbitraba un partido de fútbol nadie discutía sus decisiones. Con él no se necesitaba el VAR.

El futbol era su gran afición. En las jornadas matutinas sabatinas en Santa Fe seguía con atención todos los partidos, de pie con su traje negro, normalmente detrás de una de las porterías, alejado de los tumultos. Entrenador de éxito con los juveniles de la A.D El Pilar, los lunes veníamos con la ilusión de ver en la cartelera del Colegio la crónica que él había redactado, aderezada además con sus geniales caricaturas, porque don Enrique era, también, un artista.

Y aquellas tardes ilusionantes en Chapín, en las temporadas gloriosas del Xerez C.D en primera y segunda división, ¡cómo las disfrutó don Enrique! Siempre con su traje negro que era el mismo hiciera frío o calor. Cumpliendo siempre con sus obligaciones, salíamos siempre antes de finalizar el partido para que le diera tiempo de decir su misa en San Juan de los Caballeros. Muchas gracias, don Enrique. ¡Qué honor haberle conocido!