Todos hemos acudido a las catequesis para hacer la primera comunión. Actualmente no sé yo si los niños cantan canciones de las siempre pero yo recuerdo, en San Rafael, que cantábamos aquello de “yo pensaba que el hombre era grande por poder, grande por su valor, grande por su saber. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios”. Bonita letra que me ha inspirado esta Crestería del misterio.

Hemos acudido en estos últimos días a acontecimientos que indican que solo Dios es grande y que nosotros solo somos, como diría el Papa Benedicto tras ser elegido obispo de Roma “un humilde trabajador de la viña del Señor”. Y añadió: “Me consuela que el Señor sabe trabajar con instrumentos insuficientes y me entrego a vuestras oraciones”.

Si el Sumo Pontífice supo ponerse en manos de Dios y presentarse ante su pueblo con esta sencillez, aceptando la voluntad del Padre y siendo una de las cabezas mejor amuebladas del siglo XX, ¿quiénes somos nosotros para querer rescatar el protagonismo que solo Dios debe de tener?

Muchas veces la relevancia y la alteración de los acontecimientos nos nublan la vista y no nos dejan ver el bosque. Trabajamos para y por un fin común que no es otro que “brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5:16). Ese es el eje fundamental de nuestra fe.

No nace esta Crestería con la determinación de decirle a nadie cuál es su posición en el tablero. Ni mucho menos. Solo invito a reflexionar y que cada uno saque sus propias conclusiones.

Se trata de no salir de nuestro objetivo. Cada uno en la esfera en la que se mueva. Y todos remando hacia el mismo objetivo. Para acabar, vuelvo a la canción de la catequesis cuando decía aquello de “muchas veces el hombre, buscaba ser como Dios, quería ser como Dios, soñaba ser como Dios. Muchas veces el hombre soñaba y se despertó, pues grande sólo es Dios”. Amén.