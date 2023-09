A primera hora de la mañana de ayer un alumno de 14 años asestó varias puñaladas a tres profesores y dos compañeros en un instituto de Jerez. El portavoz de la Policía dijo que “no es habitual que esto ocurra en España, aunque estamos formándonos desde hace años para solventar estas situaciones”. Afortunadamente es cierto que estamos lejos de la violencia asesina de los institutos estadounidenses. Pero también lo es, como ayer publicamos, que “en España los ataques en institutos con armas blancas o de otro tipo no son habituales, aunque sí que se han producido incidentes de estas características en algunos centros educativos”. Citando los ataques de 2015 –el peor: un alumno atacó con una ballesta y un machete a sus compañeros y profesores en un instituto de Barcelona, causando la muerte a un profesor–, 2019 (Valencia), 2021 (Vidreres, Gerona), 2022 (Águilas y Monteagudo, ambas en Murcia) y 2023 (La Cañada, Almería, y Colmenar Viejo, Madrid).

No se debe caer en el alarmismo y entonar la letanía pesimista que demoniza a los jóvenes. Pero tampoco minimizarlo y seguir ignorando la importancia de la educación en conocimientos que permiten asumir valores. Y esto tiene que ver con las humanidades. Tiene que ver con la historia como la concebía Marc Bloch en su imprescindible Introducción a la historia en la que escribía: “La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Pero no es, quizás, menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente” (tanto los unió que murió fusilado por los nazis tras unirse a la Resistencia, dejando inconcluso este libro). Tiene que ver con la ética como estudio de la historia del perfeccionamiento moral. Tiene que ver con la filosofía como historia de los maestros del pensar que, con un original sentido abarcador, Karl Jasper ofreció como guías en los tres volúmenes de Los grandes filósofos presentándolos como Los hombres decisivos (Sócrates, Buda, Confucio y Cristo), Los maestros del pensar (Platón, San Agustín y Kant) y Los metafísicos que pensaron desde el origen (Anaximandro, Heráclito, Parménides, Plotino, Anselmo o Espinoza).

Y si alguien cree que esto es irse por unos eruditos y hasta pedantes cerros de Úbeda que nada tiene que ver con la realidad ni con la violencia, el desarraigo o el suicidio entre los jóvenes, es que no se ha enterado de nada.