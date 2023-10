El escritor japonés Haruki Murakami, premio Princesa de Asturias 2023 y eterno candidato al Nobel de literatura, es además un amante del deporte y reconocido maratoniano amateur. En 2007 publicó un libro de memorias titulado 'De que hablo cuando hablo de correr’.

"La vida es esencialmente injusta. De eso no cabe la menor duda. Pero creo que incluso de las situaciones injustas es posible extraer lo que de 'justicia' haya en ellas" es una idea que expresa en dicho libro.

Hace unos meses me encontré con un amigo de la infancia. Cada vez que nos encontrábamos, a lo mejor una vez cada dos años o dos veces en una misma semana, siempre nos abrazábamos, nos poníamos al día y sobre todo nos reíamos de cualquier cosa. Pero esta vez iba a ser muy diferente, solo verle sus ojos cuando nos acercábamos el uno al otro ya lo presagiaba. Ese día estábamos nosotros dos y me presentó al cáncer que le acompañaba. Aparentemente lo peor había pasado, le habían operado y limpiado, pero el bicho se había extendido y tenía mucha hambre.

Murakami decía que "en la autopista de la vida no es posible circular siempre por el carril de adelantamiento" y yo añado que en este momento ni tan siquiera estábamos en la autopista sino en un carril de servicio en mal estado. Le tocaban muchos días y muchas noches de incertidumbre, de miedos profundos, hasta que le pudieran realizar una prueba que determinaría la posibilidades y el camino a seguir.

"Lo que nos traerá el mañana sólo lo sabremos cuando llegue ese mañana" escribía en su libro el escritor japonés. Así que durante ese proceso, siguió con su perseverancia, sus rutinas y su actividad deportiva, solo que adaptada a sus circunstancias. Aún así sus buenos 13 o 14 kilómetros por las mañanas y su horita de ejercicio por las tardes nadie ni nada se las quitaba.

"En adelante, intentaré centrarme en los aspectos positivos de todo lo que me ocurra" reflexionaba Haruki. Llegaron entonces 28 etapas durísimas, 28 cumbres pero distintas a las que estaba acostumbrado, 28 sesiones de radio. Seguía escalando una tras otras esas montañas, con la misma voluntad que siempre le había caracterizado. Un pie por delante del otro, hasta coronar el pico. Cada día, cada sesión llevaba aparejado sus entrenamientos de cardio y de musculación. Así hasta alcanzar la vigésimo octava paliza de radio.

En su libro Murakami señala: "Lo importante es ir superándose, aunque sólo sea un poco, con respecto al día anterior. Porque si hay un contrincante al que debes vencer en una carrera de larga distancia, ese no es otro que el tú de ayer".

Así que para 'celebrar' que había culminado su particular periplo por los 'ochomiles', se regaló una nueva participación en la carrera nocturna del Guadalquivir. Allí, en medio de más de 20.000 corredores, se encontraba participando una vez más. Era su vigésima presencia en treinta y cinco ediciones de la prueba sevillana, pero a buen seguro esta tendría connotaciones muy especiales para él.

Justo antes de participar mi querido amigo escribió: "Como dice Murakami en esa joya de libro que es 'De qué hablo cuando hablo de correr', el dolor es obligatorio pero el sufrimiento es opcional. Puede que esta noche me duela, a buen seguro me dolerá la cadera, pero de lo que estoy convencido es de que no sufriré lo más mínimo... Compañeros y compañeras de penurias oncológicas del mundo, ánimo y fuerza".

No me preocupa en exceso si gano o me ganan. Me interesa más ver si soy o no capaz de superar los parámetros que doy por buenos.