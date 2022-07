Mala noticia: el franquismo ya no existe

Sánchez pide respeto para Bildu. Algo no escandaloso, aunque escandalice a quien no comulgue con hachas y serpientes, sino lógico: ¿acaso no es su apoyo?, ¿acaso no pacta con ellos la ley añil para blanquear a ETA o Ley de Memoria Democrática? Le dijo a Arrimadas: "Le pediría un poco de respeto ya no sólo hacia mí, sino también a una organización que ha traído muchas cosas buenas a este país". No se precisa comentario: sus palabras le califican. Después añadió: "Tengo una mala noticia que darle a usted y a la bancada de la derecha: ETA ya no existe". Y esto sí merece un comentario. ETA ya no asesina, pero quedan 379 crímenes sin resolver y el Parlamento Europeo aprobó en abril un informe en el que aboga por "sugerir a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho Penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad", permitiendo así una investigación permanente hasta que se pueda ofrecer a los familiares de las víctimas el esclarecimiento de los hechos. "Nuestro pesar y dolor a las víctimas de ETA por el sufrimiento padecido, que nunca debió haberse producido. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio, nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado", dijo ayer Aizpurúa; efectivamente, nada puede deshacerse, pero sí investigarse, sí esclarecerse, sí condenarse, sí dejar de actuar en favor de los asesinos.

Lo más singular de las palabras de Sánchez es que el fin de los asesinatos de ETA suponga el olvido. Y que afirme con cinismo que la desaparición de ETA es una mala noticia para Arrimadas y la derecha. En el caso de que lo fuera, que no lo es, y que ello le permitiera acusarlos de estar utilizando políticamente un capítulo cerrado de nuestra historia, que no lo está -viven los asesinos, los defiende un partido y hay 379 crímenes sin resolver-, habría que darle a él la "mala noticia" de que Franco murió en 1975 y el franquismo se desmanteló entre ese año y 1978, pese a lo cual no deja de agitar su momia -incluso literalmente- para identificar la derecha democrática con la dictadura. Qué larga memoria para crímenes cometidos hace entre 86 y 47 años -que por supuesto hay que recordar e investigar desde un punto de vista histórico- y qué corta memoria para los cometidos hasta hace solo 11 años, que además de recordarse aún hay que investigar policialmente.