Estamos en 2023, un jerezano y señalado año académico,.. una efeméride para académicos aniversarios: el de la Real Academia de San Dionisio, la de las Ciencias, Artes y Letras, 75 años, casi ná... (Y tú, mi abuelo, D. Valentín Gavala, presidiendo desde el Cielo) y el de los Marianistas del 65, 40 años nada menos y nada más desde que bajamos la tapa a los pupitres de COU 83.

Sí, es 11 de noviembre de 2023,.. y ya voló algo más de medio siglo desde aquel 1970 en el que comenzábamos a soñar juntos por las pistas de “ la Povera”; Los Marianistas, ese Colegio de Humanidades abierto en 1888, el Colegio de niños entusiastas que se trasladaría definitivamente a Santa Fe en 1977,., ese colegio en el que hoy las ilusiones las reparte la ONCE. (Y parece que seguimos soñando,.. jugamos la serie completa del 11$65, 10 números del 11/11... ¿Y si toca?).

Bueno,.. azar e ilusiones aparte,.. Hoy también es sábado,.. elegantemente vestido con traje gris otoño y atrevidas nubes en promesa marina y agua,…si,.. sábado en vilo , sábado brillo,.. casi como hoy... Y precisamente es hoy cuando quisiera dedicar las primeras letras de mi escribanía a los que no estarán bajo el brillo del encuentro marianista, a los otros también, pero en los postres, y a las niñas, claro que sí, y en verso, con los besos, pero también después...

Quiero escribir a todos aquellos que NO estarán, a los que dijeron NO y pedir perdón a los que hoy fallamos...

Quiero escribir a los que NO encontré y pedir perdón, porque tuve tiempo, para encontraros, durante muchos años y no os busqué...

Quiero escribir, a los que NO podrán, porque llegué tarde a sus entretenidas y comprometidas agendas sociales, y pedir perdón, porque tuve tiempo de empezar ayer...

Quiero pedir perdón a los que me dijeron NO porque durante tantos años les dijimos NO, quiero pedir perdón por mi ignorancia, por no entender que lo diferente es el escondite de la riqueza de nuestras vidas...

Quiero escribir arriba y pedir al Cielo, a los que desde allí nos veis que me perdonéis por llegar tan tarde ¡Tuve tiempo de buscaros para sentarnos antes!

Hoy brindaremos juntos, por los que no estarán, por los que estamos, y por los que hubiera deseado abrazar y no soltar...

El encuentro será meridional, ya sabéis, de los del sol de mediodía al sol que se escondía tras las miradas de la solera de aquellas botas, de aquellos vinos, de aquellos niños...

El evento estará maridado, ya sabéis, con la vendimia de aquellas uvas, de aquellas niñas que se escondían tras las viñas de los pupitres de Santa Fe.

Aquellas niñas, ¿Os acordáis ?

“Corrían las niñas por los pasillos de Santa Fe y los chavales enamorados tras sus caderas. Teníamos 15 años, llegábamos tarde al apagón del Rock Andaluz, el DNI musical de nuestra tierra y demasiado temprano, casi en las orillas del amanecer, a la movida generacional más importante de los primeros 10 duros de nuestras vidas ¡Los 80!

Sí, aquellas princesas ¿Os acordáis?

“Ellas, las niñas marianistas, son hadas de luz, princesas de seda y porcelana, guapas todas, guapas hasta rabiar. Lo son hoy y lo serán mañana. Algún día, cuando sea mañana y los años su ego negando quiebren su luz, les escribiré de nuevo, no estaréis de moda, ni mi boli bic, yo aún menos; tampoco solas, ¡Sois tan guapas que desde ayer mis besos en versos por veros mueren!

La aventura estará cautiva, de aquellos juegos, de los recuerdos de tantos años, de tantos niños, de los bonitos sueños de aquellos niños... ¿Os acordáis de las travesuras de los 10 Gladiadores en el Monte de los Bolindres?

“Corremos en estricta y ordenada formación, como los vilvidores de Aquiles, somos iguales, no hay cabos ni tenientes, ninguno es Aquiles,.. hemos cruzado la garita de entrada, don Jaime no nos vio, tampoco Carmen, está con un chaval, creo que de parvulitos, limpiando, limpiándole. Pues eso, ya sabéis, creo... Nos paramos a rezar bajo la Virgen de la Gruta, por los caídos, por los que se fueron y por los que quedamos, junto a la capilla, nos santiguamos y marchamos, pasamos a hurtadillas, no entramos en el cine, están poniendo el abuelo congelado, nos la sabemos de memoria...”.

Por cierto, cuatro versos más, acerca de la competencia...

Ella está reuniendo a un ejercito de románticas nostálgicas de Jesús María El Cuco, las del 66 ¡Vaya espectáculo! Creo que será en abril del 24 cuando los naranjos llenen su templo Cuco de luz y azahar. Sí, me la encontré hace unos días, a Helena Callonas, o me encontró junto a otra academia, la del Coloma, todavía la recuerdo, “La Rockera” la llamaba, cazadora y falda vaquera en azul denim, con pantis debajo, muy tupidos, demasiado, también azules, negra melena desmelenada, sus oscuros ojazos y esa eterna sonrisa, sí, también me acuerdo ¡Quién volviera a la academia de aquellos días, de aquellos años!

Y como dije, toca brindar y cantar juntos mirando al Cielo. Para nuestras mamás y papás, para ellos y sus 100 Marianistas.

Puedo hacerlo en latín... Vivat Academia , Vivant profesores / Vivat membrum quodilivet, vivant membra quaelibet / Semper sint in flore...

O en castellano ¡Y que más da!

“Cuéntame, ¿Cómo te ha ido? En tu viajar por ese mundo de amor, cuéntame cómo te ha ido, Si has conocido la felicidad”...

No lo sé, mamá, no sé si llegamos lejos pero ya no corro más.

No sé, papá, no sé si llegamos alto pero ya solo subiré para verte arriba.

No sé, amigos, no sé si tardamos mucho pero sí sé que llegamos juntos.

11 del 11.