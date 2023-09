Cada vez es menos sorprendente la presencia de enfermedades transmitidas por mosquitos en nuestras ciudades. Para combatirlas, se destinan considerables sumas de dinero a la fumigación con el objetivo de eliminar cualquier rastro de vida. Sin embargo, nuestras urbes albergan a unos aliados naturales sumamente efectivos y económicos: los vencejos, aviones y golondrinas. Se estima que cada vencejo consume aproximadamente 4 kilogramos de insectos aéreos al año, lo que se traduce en la eliminación diaria de miles de mosquitos de nuestros cielos.

Sin embargo, estos animales están en declive poblacional debido a la destrucción de sus lugares de cría, ya sea de manera intencionada (a pesar de estar estrictamente prohibida bajo fuertes sanciones económicas) o no, al restaurar viejas edificaciones. Un ejemplo claro es la instalación de techos de chapa que, con las altas temperaturas, se convierten en auténticos hornos para los polluelos, que, al no poder resistir las altas temperaturas, se tiran prematuramente de sus nidos. Los vencejos no pueden bajar al suelo, por lo que cuando un polluelo cae al suelo, sus progenitores dejan de alimentarlo, lo que resulta en numerosas pérdidas de individuos durante la temporada estival.

Fue esta problemática la que llevó a la creación del Proyecto Vencejos de la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN), en colaboración con el ZooBotánico de Jerez y el CREA Dunas de San Antón. Este año 2023, además hemos contado con la ayuda del Ayuntamiento de Chiclana, quien ha financiado esta campaña. El proyecto tiene como objetivo la protección y cuidado de los pollos de vencejos (así como de aviones y golondrinas) mediante una red de voluntarios de toda la provincia de Cádiz. En tres años de proyecto, más de 100 voluntarios han tenido la oportunidad de criar a estas fascinantes aves en sus hogares. Cada voluntario recibe formación de profesionales y se les proporciona alimento (100% insectos), suplementos vitamínicos y apoyo a lo largo de todo el proceso. Cuando las aves están desarrolladas, cada voluntario tiene la oportunidad de liberar a los individuos que ellos mismos han criado.

En el año 2023, han ingresado al Proyecto Vencejos 348 individuos, de los cuales se han liberado hasta ahora 155, número que va incrementando con el paso de los días. En 2021, ingresaron 276 y se liberaron 188, mientras que, en 2022, ingresaron 336 y se liberaron 293, siendo la mayoría de ellos Vencejos comunes (Apus apus) y Vencejos pálidos (Apus pallidus). Además, se han recogido aviones y golondrinas, lo que suma más de 600 aves liberadas en solo tres años de proyecto. También, a lo largo del proceso de cría, se recopilan datos que servirán en futuros estudios científicos para comprender mejor la biología de estas aves y se han estado colocando cajas nido en lugares óptimos para su reproducción. Paralelamente, en 2022 comenzó a itinerar la exposición gratuita 'Aliadas del Cielo', cuyo objetivo es difundir la importancia de estas aves. Ya son miles de niños y niñas gaditanos los que han tenido la oportunidad de disfrutarla.

Desde la coordinación del proyecto, agradecemos profundamente a todas las personas involucradas, con especial énfasis en los voluntarios que han dedicado su tiempo a la recuperación de estas aves, contribuyendo así no solo a conservación de la biodiversidad, sino también a la creación de ciudades más saludables y libres de mosquitos. Ponemos a disposición el correo electrónico vencejossghn@gmail.com para cualquier apoyo institucional o sugerencia. ¡Por un 2024 con muchas 'Aliadas' en nuestros cielos!