Ruiz Boix, presidente

Juan Carlos RuizBoix tal vez no se crea aún del todo que se ha convertido en presidente de la Diputación de Cádiz. No han sido pocos los obstáculos que ha sorteado, y más allá de las circunstancias que han rodeado su camino, no se le puede negar que ha demostrado la determinación precisa para lograrlo. A pesar de que algunas voces desde Sevilla y Madrid le invitaron a pensárselo dos veces, finalmente la conseguido su objetivo tras hacerse con el liderazgo del PSOE gaditano. Parece que por ahora los cambios a su alrededor serán mínimos. Una prudencia que parece lógica cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina.