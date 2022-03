Sánchez. La película

Si Ted Bundy, Michael Jordan, Larry Nassar, Rociíto, Raphael o Georgina tienen su docuserie, ¿por qué no ha de tenerla Pedro Sánchez? A ver si un asesino en serie, un baloncestista, un médico abusador de gimnastas, una hija, un cantante y una esposa -que tales son los méritos que reúnen- van a ser más que un presidente del Gobierno. Y no uno cualquiera, sino Pedro Sánchez, el que más disfruta el cargo, el más sexy después de Suárez y González -que no se pique, lo digo por orden cronológico-, el más encantado de conocerse, el más desahogado -por citar sólo lo más reciente: "Hay que decir la verdad y no tratar de confundir a los ciudadanos: la inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Vladimir Putin y de su guerra ilegal en Ucrania"-, el más flexible a la hora de apoyarse en pos etarras e independentistas radicales, el demócrata tan demócrata y el progresista tan progresista que ha metido en su Gobierno a la izquierda populista y tiene como vicepresidenta segunda a una militante del PCE, pero se escandaliza de que el PP haga lo mismo con la derecha populista considerándolo un hecho "inédito y grave" porque "por vez primera en Europa la ultraderecha entraría en un Gobierno regional"; olvidando el hecho -no sé si grave, pero sí inédito en la UE- de que comunistas y populistas de izquierda hayan entrado en el gobierno de la nación y que en estos críticos momentos mantengan sus posturas anti OTAN y metan (sin nombrarlo) al PSOE con quien cogobierna en el saco de los "partidos de la guerra", como hizo Belarra después matizada o desmentida por Serra, no vaya a ser que con tantas tensiones se les estropee el chiringuito monclovita al que difícilmente pueden llegar si no es como muletas.

Como se ve, méritos no le faltan al hombre para que tenga su docuserie. La Moncloa por dentro y Pedro al desnudo (figuradamente, claro, como la Eva Harrington de Mankiewicz). Incluso, si Mediaset no estuviera de capa caída, podría adornar su docuserie con unos Moncloa De Luxe (eso sí, sin Conchita, no vayamos a tener tonterías con el polígrafo) que supongo se disputarían por presentar Angels Barceló, Javier Ruiz, García Ferreras o Xavier Fortes. No sean estrechos de miras, no piensen que el realizador lo va a sacar subiendo escaleras regias, recorriendo pasillos interminables o abriendo enormes puertas doradas, como si fuera Putin. Todo será más estilo Jacques Lowe, el fotógrafo de Kennedy.