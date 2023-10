Pensaba que era yo el único bicho raro sobre la faz de la tierra. Sin embargo, hace ya algunas fechas, en una tertulia de radio, cuando se nos preguntó a los informadores cofrades que allí estábamos si habíamos asistido a la magna de Cádiz o a la de Antequera, hubo otro compañero que dio un no rotundo. Quedé ciertamente reconfortado.

De la magna que parece que se celebrará en Jerez el próximo año con palios o sin ellos —apenas se ofrece información sobre el evento a pesar de que todo el mundo se pregunta cómo se va organizar el asunto— pasamos a una procesión también magna en Sevilla con algunas patronas de ciertos pueblos de la archidiócesis sevillana.

Si miramos para atrás, no solo fueron Cádiz o Antequera. También San Fernando o Granada hace unos días, las que han tenido sus procesiones denominadas históricas. Lo último y el colofón final podría ser el traslado del Cachorro a Roma. Lo nunca visto.

Vamos a tener el calendario plagado de eventos históricos y de imágenes para el recuerdo. Presiento que nos va a faltar retina para guardar en la memoria tanta extraordinaria y tanto cruce entre la Borriquita y el Santo Entierro.

Se ha montado una especie de ruta turística cofrade —que no del bacalao—por toda la geografía andaluza. Parece que los obispos apuestan por la denominada ‘piedad popular’ desde el punto de vista del espectáculo y lo social. Esperemos que la apuesta no les falle. Lo que a buen seguro que no van a fracasar serán los soldaditos de pavías y las botellas de fino fresquito bailando por los mostradores. Los hosteleros deberían de haber financiado el famoso monumento de las cofradías. Tal y como está la cosa, ya lo hubieran amortizado sobradamente. Espera a que se enteren en Roma cuántas pizzas se pueden vender con el Cachorro por las calles. Espera.