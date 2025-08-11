YA dijo Maquiavelo aquello de que "la política no tiene relación con la moral", ayer eras mi enemigo y hoy te quiero más que a nadie. Con Pelayo como alcaldesa, hace trece años se rompieron lazos con el Xerez CD en el momento que más necesitaba apoyo. Había una corriente y una narrativa que abogaba por la desaparición del club, respaldada no solo con palabras, sino con hechos por el gobierno de Pelayo, que tenía en Saldaña a uno de sus impulsores intelectuales.

Comenzaron años de exilio, de penurias, de dificultades. Descensos tras descensos hasta alcanzar el infierno. Cuando tocas fondo y no mueres todo lo que avances, por poco que sea, solo puede ser bueno. Durante esos años de calvario salir a competir una jornada más era una satisfacción, terminar una temporada era un pequeño éxito y empezar la siguiente ni te cuento. El trabajo constante de una junta directiva fue haciendo el milagro de la recuperación a nivel económico, deportivo y de afición del Xerez CD.

El filósofo florentino también acuñó la célebre frase "el fin justifica los medios". Antes, interesó romper lazos con el Xerez y ahora interesa todo lo contrario, normalizar relaciones, trabajar por el bien del fútbol jerezano, abogar por la paz social. Más o menos, estas son las palabras que empezaremos a escuchar y es que tener en contra a una masa social de unas ocho mil personas no interesa.

En cualquier caso bien está lo que bien acaba y el xerecismo debe vivir el presente y mirar al futuro, queda mucho camino por recorrer para llegar a ser lo que fue y para ello era más que necesario tener una relación fluida y colaborativa con el Ayuntamiento de Jerez, entre otras cosas porque los clubes jerezanos juegan y entrenan en instalaciones municipales. Con Pelayo se rompieron lazos, Pelayo y Saldaña. Con Pelayo se normalizan relaciones, Pelayo y Aparicio. El xerecismo tiene hoy muchos votos y a los votantes hay que cuidarlos. El xerecismo tiene que estar satisfecho, aunque no debe olvidar los hechos acaecidos en el pasado para intentar evitar caer en los mismos errores.

Solo hace falta ahora que el equipo responda en el terreno de juego y así la fiesta será completa. Por lo que estamos viendo en pretemporada Diego Galiano está armando un equipo serio para competir en el grupo más difícil de la categoría. Hacía tanto tiempo que no se respiraba tanta tranquilidad en una pretemporada del Xerez que se hace incluso raro, aunque dicho sea de paso mucho mejor que así sea.