La ciudad y los días
Carlos Colón
¿Quién conoce a Ábalos?
No ha habido una época en la que se proteja más a los adolescentes que la nuestra (hablo de los países ricos, claro), y al mismo tiempo, ninguna que sea más dura y más adversa para su estabilidad mental. Ninguna época en la historia les ha exigido menos en materia de esfuerzo y trabajo y dedicación, y al mismo tiempo, ninguna los ha desquiciado tanto con sus programas educativos puramente ideológicos y con la sobreexposición a unas redes sociales en las que todo el mundo finge que es o muy feliz o muy desdichado, sin términos medios y sin gradaciones de ningún tipo. Así que ninguna época ha creado adolescentes más frágiles y vulnerables y narcisistas, y ninguna los ha enfrentado a una realidad laboral en la que apenas cuentan y en la que lo van a tener muy difícil, empezando por el desafío de la inteligencia artificial. Sí, es cierto que nuestros abuelos y bisabuelos se enfrentaron a una guerra y una postguerra durísimas –y en Europa a cosas que jamás se habían vivido a lo largo de la Historia–, y a su vez, sus abuelos y bisabuelos vivieron en un mundo en el que los niños trabajaban en el campo de sol a sol o tiraban de las vagonetas en las minas de carbón. Sí, claro que sí. Pero aquellos niños al menos tenían la ventaja de que les habían enseñado a apretar los dientes desde que eran muy pequeños y nadie les había prometido que la vida iba a ser color de rosa. Y en cambio, a los nuestros se les ha prometido que el mundo es un lugar en el todo el mundo está destinado a ser feliz, por mucho que la realidad cotidiana lo desmienta día a día y minuto a minuto.
El resultado es que casi ningún adolescente actual posee un mínimo de fortaleza mental o de capacidad de resistencia (los adultos tampoco, pero esa es otra historia).
Y para empeorar las cosas, los adolescentes viven una desprotección existencial pavorosa. Muchos no tienen hermanos ni abuelos –aunque sí muchos perros y gatitos, algunos adoptados–, y también viven en una realidad familiar donde hay poco amor y poco afecto, si es que en su vida existe algo remotamente parecido a una familia. Por supuesto que hay excepciones, pero el mundo adolescente es un mundo de soledad y de vacío existencial en el que apenas existen verdades ni seguridades de ninguna clase. O sea que no, no es fácil ser adolescente en esta época.
También te puede interesar
La ciudad y los días
Carlos Colón
¿Quién conoce a Ábalos?
Confabulario
Manuel Gregorio González
Los que se van
Crónica personal
Pilar Cernuda
Reflexionar sobre el voto
Paisaje urbano
Eduardo Osborne
La ciudad excesiva
Lo último
El parqué
Avances moderados
El valor del porcino
EDITORIAL
La táctica de dejar pasar el tiempo