Arte a flor de piel

Uno de los trabajos de la gala Look Art’s Day dedicada al carnaval del mundo.

Manuel Vázquez Montalbán subía a tientas la persiana de su bigote cada vez que articulaba palabras -así como apalabraba artículos-. En cualquier caso el verbo argumentaría -definiéndola- la acción. Primero la construcción de la obra. El arte de la obra. Ulteriormente el florilegio comercial. Esto es: su difusión. Raquel F. Cobo aduce que “con las palabras creamos rituales”. Esta nada disoluta afirmación forma parte del texto ensayístico de su libro siempre abierto ‘El arte de la conversación literaria’. De la coda al epílogo, sus páginas ofrecen toda una alegoría circunvecina a la preeminencia de la acción, del dinamismo, del intercambio, de la enseñanza, del tajo, del trabajo. Quiere decirse: obras -¡de nuevo este término!- son amores y no buenas razones. Y, en el ínterin, entre el dicho y el hecho, diálogos que acunan la escritura y la lectura de autores nunca jactanciosos como Ricardo Piglia o Borges. Me agradan quienes optan por guardar silencio durante el proceso creativo -sea cual fuere la disciplina artística- para únicamente saltar a la palestra cuando el resultado final ha sido parido -con decoro y sin codicia-. Por lo común pertenecen a esta tipología los artistas sensibles que cultivan la discreción como método operativo. La discreción y, por descontado, la concentración. El reposo (mediático) y la constancia constituyen dos herramientas cuasi tocadas por la clarividencia del mago Merlín…

Este introito viene al pelo para referirme -con dilecta claridad- al empresario y docente Pako Ron. Hace algo más de diez años este joven emprendedor abrió en Cádiz capital una academia de maquillaje y caracterización que -de entonces acá- ha enseñado el oficio a incontables alumnos no sólo de la provincia sino incluso allende sus fronteras. Ha formado a decenas, cientos, de profesionales en ciernes. Procurándoles un futuro en el a veces rocoso mercado laboral. Look Art Studio es una escuela innovadora. Todo huele a postmodernidad en sus dependencias. En sus aulas. A fantasía, a surrealismo vanguardista, a pincel de ciencia ficción. A delicadeza física. A belleza colosal. El temario en dicho campo responde al más intenso de toda España. Maquillaje social, caracterización (también teatral y creación de prótesis de espuma látex, gelatina y silicona de cara a la industria cinematográfica), fx, peluquería de plató, atrezo, fotografía, técnicas HD, aerografía, modelados de alta densidad, volcados de espuma, patronaje industrial, fabricación de complementos… Cuenta además con la titulación propia de un máster de alto maquillaje profesional. El ambiente de compromiso formativo y de eclosión creativa que campa a sus anchas entre el profesorado y los alumnos no tiene parangón. Todo funciona como una máquina engrasada cuya fluidez emana del talento en sentido lato.

Cada año además los alumnos -y sus modelos- son protagonistas indiscutibles de la gala Look Art’s Day. La correspondiente a este 2025, así como las últimas ediciones precedentes, ha tenido lugar en Bahía Sur (San Fernando). Una fiesta para los sentidos. Todo un colegido y colegiado acierto. El arte del bodypainting como tributo esta vez a los carnavales del mundo. El nivel de los trabajos fue digno de encomio. Decorados a la intemperie sobre el lienzo de la piel. El cuerpo poetizado según el trazo de la categoría cromática: propuesta colorista cuya extensión (curvilínea) metaforiza la fusión de espíritu y materia. Para ofrecernos, por libre, una extraordinaria fecundidad comunicativa. Esa aparente irrealidad que por el contrario no contribuye sino a visibilizar una verosímil -aunque antes inexplorada- estética de la realidad -inapreciable de antemano a simple vista-. La gala obsequió al numeroso público con guiños musicales dedicados mayormente al Carnaval de Cádiz. ¡Bien por Aroa Gómez y por las bailarinas de ‘Contarte Eventos’ y, cómo no, a los integrantes de los ‘Hermanos hasta el fin’ y su ‘Antología del Mentidero’! ¡Enhorabuena a todos!