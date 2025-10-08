Asesoras y asesores

En tránsito
Eduardo Jordá
Pobres palestinos
Crónica personal
Es sorprendente que el gobierno con el mayor número de asesores de la historia democrática no se haya tomado la molestia de averiguar cómo debe actuar la persona que ayuda o asesora a la mujer del presidente de Gobierno. No existe una norma que lo regule, y probablemente no existe porque hasta ahora ningún gobierno la ha considerado necesaria. Se dejaban llevar por la convicción de que con el sentido común de la esposa presidencial era suficiente. Y así ha sido hasta ahora.
Es indudable que ese sentido le faltaba a Begoña Gómez y al personal que trabaja para Sánchez en Moncloa, y se ha llegado a la indeseada situación de que el abogado de Gómez ha solicitado al juez Peinado que haga comparecer a quienes se han ocupado años atrás de asesorar y colaborar con las antecesoras de su cliente: Amparo Yllana, Carmen Romero, Pilar Ibáñez Martín, Sonsoles Espinosa y Elvira Fernández. Todas las personas que las han ayudado a ejercer de Segunda Dama explicarán lo mismo al juez si son convocados: ninguna de las esposas de los presidentes han utilizado el cargo de su marido para hacer negocios –mucho menos conseguir una cátedra sin contar con los requisitos– y ninguna escribió a ministros para que amigos y conocidos tuvieran trato de favor en decisiones que tomaría el Gobierno.
Les asesoraron en cuestiones de protocolo, organizar recepciones grandes y pequeñas, trato que debían dar a anfitriones e invitados en reuniones oficiales, información sobre países a visitar, jefes de gobierno a los que tratar, preparativos de viajes … No se tiene noticia de que las personas a las que el equipo de Moncloa pidió que colaboraran con las esposas las ayudaran en negocios que iniciaron cuando sus maridos accedieron a tan altos cargos.
Carmen Romero siguió ejerciendo como profesora un tiempo, después aceptó la propuesta de Manuel Chaves para presentarse candidata al Congreso por Cádiz y logró escaño. Fue muy activa en las iniciativas contra las drogas. Ana Botella continuó su trabajo de funcionaria hasta que se presentó candidata a las municipales y fue concejal de Madrid, donde se ocupó de asuntos sociales. Cuando Ruiz Gallardón fue nombrado ministro, corrió la lista y se convirtió en alcaldesa. Elvira Fernández dejó su trabajo en Antena 3 porque lo consideró incompatible con ser mujer del presidente de Gobierno. Y a Espinosa, que formaba parte de un coro en León, se le abrió la oportunidad de incorporarse al de RTVE.
Ninguna se planteó aprovecharse de su nueva situación para medrar, ni utilizó a una funcionaria de Moncloa para que actuara como secretaria en sus nuevos negocios. El abogado de Begoña Gómez no hace un favor a su clienta al pedir al juez Peinado que pregunte a los asesores de las mujeres de los presidentes anteriores. Begoña Gómez va a quedar en evidencia. Hizo lo que no debía, lo que no se planteó ninguna de esas esposas presidenciales.
