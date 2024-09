La autovía del calvario

La autovía hasta Cádiz, tras el rescate del peaje, ha envejecido unos diez años, según los expertos. Los costes de mantenimiento y de conservación de la AP-4 se van a incrementar tanto como las molestias a los usuarios, mientras que no se busquen soluciones definitivas a esta carretera que se ha convertido en un calvario en los últimos años. El aumento de vehículos pesados ha supuesto, como es natural, una sobrecarga para el pavimento, que se observa a simple vista porque no estaba preparado para ello. Hasta que no se duplique la inversión en la proporción en que creció el tráfico, el problema seguirá ahí.