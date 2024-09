Cacao Pico

No hay otro producto hoy que, a mi juicio, rompa tantas reglas del juego.

Tuve "el gusto", nunca mejor dicho, de conocerlo desde pequeño pero nunca, hasta ahora, he sido consciente de su importancia dentro del mercado.

Vivimos una época donde, en muchos sectores de la sociedad, prima la inmediatez, la respuesta rápida, la prisa, la celeridad...y esta sensación también se refleja en la forma de hacer industria y en la manera de consumir.

Muchos productos actualmente, se venden para ser adquiridos y consumidos al instante, con una fecha de caducidad programada y su proceso de elaboración, responde a su propia esencia, los llamados "productos low cost".

Por eso, muchos de esos productos hoy, duran lo que duran, pues efectivamente no son capaces no solo de posicionarse en el mercado, sino de permanecer un plazo determinado para que sean "apreciados" por el público.

También, mucho de estos géneros, no son originales, pues son la clonación de la clonación de otro que, en su día, tuvo éxito.

Frente a esta tendencia dominante, resalta este maravilloso jugo de cacao que, este 2024, cumple 200 años de historia.

Este licor sin precedentes no obedece a ningún patrón preestablecido, pues mantiene su originalidad, no sólo por no abundar muchos licores de Cacao en el mercado, sino por preservar una receta con 200 años de historia.

Desde mi punto de vista, sigue siendo en sí mismo paradójico por dos motivos: su proceso de elaboración es puramente artesanal a diferencia de muchos otros licores que se hacen "de prisa y corriendo", lo que le da una calidad constatable y en segundo lugar porque se ha sabido mantener dos siglos en el mercado, desde la fundación de su Destilería en 1824, algo difícil de igualar.

"Las cosas de palacio, van despacio", dice el refranero español, pues eso, su permanencia es el reflejo no sólo del éxito sino de la esencia de un licor que, este 2024, cumple dos siglos de historia y que modestamente merece mi elogio, a través de estas líneas.