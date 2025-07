El caso Juana y?la peor España

El caso de Juana Rivas es sangrante. Cómo ha lavado el cerebro primero a su hijo Gabriel, que mayor de edad ha decidido vivir con ella y, no contenta, pretende hacer lo mismo con el hijo menor, Daniel. La historia la conoce toda España, no hace falta recordarla, pero ha llegado a su punto máximo de degradación con la escena vivida la tarde del martes, con Juana acudiendo al punto de encuentro en el que Daniel debía reunirse con su padre, acompañada de la famosa Paca, que se hacía pasar por abogada sin serlo, y por docenas de vecinos que no querían perderse el espectáculo. Previamente habían llamado a los medios de comunicación, aunque el lugar de la cita no se había hecho público. Aparcaron a varias decenas de metros, para que nadie se perdiera lo que iba a ocurrir.

Juana había sido indultada parcialmente por el gobierno cuando la justicia española e italiana la condenaron, y ha tenido estos días el apoyo de dos ministras. Pertenecen al grupo de mujeres que siempre, en cualquier circunstancia, ven al hombre como enemigo a abatir. En medio de esa situación inadmisible, un padre acusado de maltratador aunque los tribunales no lo han condenado, y que ha perdido a su hijo mayor porque ahí el SAP fue efectivo. El padre , Francesco, permitió de buena fe que Daniel pasara la Navidad con Juana, que nunca lo entregó en la fecha señalada por el juez. Durante siete meses, jamás pudo hablar con Daniel, aunque le llamaba tres veces diarias, ni el niño tampoco pudo hablar con sus amigos de Cerdeña.

La peor España apareció en el punto de encuentro. Llantos de plañideras, un niño asustado al que empujaban para que gritara que tenía miedo a su padre, el hermano mayor azuzando a Daniel contra el padre durante dos horas cuando lograron entrar en el punto de encuentro, y un hombre desesperado porque, una vez más, se le impedía no solo llevarse a su hijo, sino incluso hablar con él.

Años de investigación de un tribunal italiano y otro español, docenas de entrevistas de psicólogos, asistentes sociales y jueces con los padres e hijos. Incumplimiento de Juana Rivas de las decisiones judiciales… Y mucho teatro con el niño Daniel como personaje central, inducido a cumplir su papel. Sin el menor respeto, ni sensibilidad, hacia un hijo utilizado como arma de agresión.