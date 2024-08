Al César lo que es del campo

Dicen que David Bowie era capaz de leer un libro cada día. A veces con una buena frase uno se conformaría, pero ese dato define a un tipo que además de cantar muy bien nos dejó una interpretación primorosa en la película Feliz Navidad, Mr. Lawrence, dirigida por Nagisha Oshima con música de Riuychi Sakamoto. El otro día, en un paseo por la excelente biblioteca de Caixaforum, encontré una antología de cien libros recomendados por David Bowie. Al azar encontré muy buenas sugerencias como El extranjero, de Albert Camus, o El loro de Flaubert, de Julian Barnes. También estaba 1984, la profética distopia que George Orwell escribió en el año capicúa de 1948. Curiosamente, el año que nace Paquirri y el año en el que muere por la cogida mortal en la plaza de Pozoblanco.

1984 fue año olímpico. El de Los Angeles. La plata de España en baloncesto. La exhibición del nadador alemán Michael Gross, conocido con el sobrenombre de El Albatros. El año de la profecía de Orwell empezó a emitirse Agropopular, un programa de información de temas del campo que cuarenta años después sigue en la Cope con el periodista César Lumbreras Luengo (Adanero, Ávila), que en estas cuatro décadas ha recorrido toda la geografía española, ha llenado de contenido la España vaciada, ha sido un comunero en la aldea global de la centenaria radiodifusión española.

Carlos Romero. Pedro Solbes. Vicente Albero. Luis María Atienza. Loyola de Palacio. Jesús Posada. Miguel Arias Cañete. Elena Espinosa de los Monteros. Rosa Aguilar. Isabel García Tejerina. Luis Planas. En año olímpico, salen once nombres, un equipo de fútbol mixto, los once ministros de Agricultura con los que desde 1984, segundo año de mandato de Felipe González en la Moncloa, ha convivido el programa de César Lumbreras, ese apellido que aparece en las primeras lecturas del Génesis como luminarias diurnas y nocturnas de la Creación del mundo. Que en su fase primigenia (jardín del edén, árbol del bien y del mal, arca de Noé, aves y reptiles) fue el sueño de un ministro de Agricultura. El primero de la democracia fue Fernando Abril Martorell, el alfonso guerra particular de Adolfo Suárez, abulense de Cebreros y paisano de César Lumbreras. Al César lo que es del campo. Con un premio Ondas, supera en longevidad radiofónica a programas de deportes, de actualidad política, es anterior a esa patología de la comunicación que son las tertulias de los sabelotodo.

Mi único suspenso en bachiller fue en Ciencias Naturales. Agropopular me lo ha convalidado. ¿Qué le dice la hoja perenne a la hoja caduca? Hasta luego, Lucas.