Como 'Agua de Vida'

El mítico genio de la coctelería que lleva unas cinco décadas regentando el roteño pub ‘El Dardo' dice ¿adiós? a su creativa y frenética actividad diaria.

Conocí a Chicho muy a principios de los años ochenta de la mano del galerista FDAZA, quien afirmaba que “un cóctel de Chicho es como un buen cuadro abstracto: la perfecta combinación de la excentricidad”. Fue entonces cuando entré por primera vez en aquella especie de santuario cerca de la playa de La Costilla donde un dinámico gurú preparaba sus ingeniosos e innovadores cócteles con una velocidad vertiginosa marcada por sus incesantes movimientos que, con sus diminutos y continuados pasos de deportista nato, dominaban el espacio escénico que todos los clientes contemplaban admirados.

Durante todos estos años han sido muchas las ocasiones que nos depararon buenos ratos familiares degustando exquisiteces fruto de las extraordinarias combinaciones de Narciso Santamaría y abundantes los atrevimientos que ha tenido quien suscribe estas líneas de interpretar su garbo con ilustraciones que han formado parte de la infinita galería de reconocimientos de su legión de abnegadas amistades de todas las nacionalidades que han jalonado su galardonada trayectoria. En el reciente “garabato” que le he dedicado he pretendido plasmar su genialidad subrayando que Chicho no hace cócteles sino que concede deseos, pues se trata de un revolucionario coach que otorga a su clientela su verdadera e identitaria fórmula magistral.

Ahora toca derrochar tus conocimientos sobre el sector, pues siempre has sido una “Enciclopedia andante” y un verdadero y auténtico Caballero de Rota.

Seguiremos llevando tu "Agua de Vida" en nuestros corazones y brindando con las copas que seguirás preparando como hobby (un verdadero profesional como tú nunca se retira del todo) o en los eventos que preparemos. Nos vemos, amigo. Gracias por tanto.