Desahogo, desahogada

Desahogo, en su cuarta acepción, significa desembarazo, soltura y descaro. Desahogado, en la primera, significa descarado o descocado, y en la cuarta, dicho de un barco, que navega sin impedimento a un rumbo tal que el viento y la mar no le estorben ni le producen escora. En el caso de la reaparecida vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, le cuadran bien las dos últimas acepciones. Con desembarazo navega sin que el viento de la realidad le estorbe ni la contradicción la escore, diciendo un día una cosa y otro la contraria, y atacando a sus compañeros que cometen el error de no desdecirse de lo que antes su partido había dicho.

Es el caso de Borrell después que afirme que la financiación negociada con Cataluña “favorece a las comunidades más ricas”, que Andalucía está peor financiada que Cataluña y que trasladar el modelo catalán a todas las autonomías es un “dislate” que rompería la Agencia Tributaria “en trocitos” dejando un “Estado muy débil”.

Refiriéndose a este militante del PSOE desde 1975, ex secretario de Hacienda y ex ministro de tres gobiernos socialistas, ex presidente del Parlamento Europeo, y ex Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores –alguna experiencia tendrá este socialista con cinco décadas de militancia–, la desahogada vicepresidenta, ministra y candidata a la Junta ha dicho que “es muy importante opinar de aquello que se firma, se acuerda y se lee, no de lo que cada uno se inventa”. Añadiendo con desparpajo que “mientras haya un socialista en la Moncloa jamás se va a permitir privilegios de un territorio frente a otro” y que lo que se diga contra el cupo catalán son “mentiras y bulos” del PP. Borrell, García-Page, Lambán, Adrián Barbón o Guillermo Peláez deben ser simplones que se tragan estos bulos.

También ha dicho que el PP “está en el bando de los privilegiados, de los que más tienen”. De lo que se desprende que Andalucía, donde obtuvo 1.598.272 votos frente a los 888.325 del PSOE, es una tierra de ricos privilegiados. Que se deben haber enriquecido aún más desde 2023 porque, según el último barómetro de la Fundación de Estudios Andaluces, el PP alcanzaría el 41,7% y el PSOE, en el peor dato de su historia, el 19,8%. ¡Cuantos privilegiados!