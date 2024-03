Hoy Domingo de Resurrección nos ha dejado Juan Luis Bretón Abrisqueta

Son muchas las cosas que convendría destacar de él en lo profesional, como los muchos y merecidos reconocimientos que recibió. Desde la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Pesquero y Alimentario del Reino de España, a la Cruz de Oficial de la Orden de Oranje-Nassau del Reino de Holanda, que en sus palabras de agradecimiento rubricó con un qué agradable sorpresa o el homenaje que le rindió el Ayuntamiento de Jerez en 2017 por una vida dedicada a promocionar su vino y sus señas de identidad. Ya no se puede pedir más, dijo Juan Luís al que si no hubiera nacido en Bilbao, le habría encantado nacer en Jerez.

No en vano, llegó aquí en el año 65, de la mano de Beltrán Domecq González, para trabajar y dirigir Williams & Humbert, John Harvey & Sons, Esesa, el Grupo de Exportadores, las inigualables Fiestas de la Vendimia desde 1978 a 1990 y la patronal clave Fedejerez, desde que se fundó hasta su jubilación en 2002.

Protagonizó la Cátedra del Vino el pasado septiembre. Cátedra que forma parte de esas Fiestas de la Vendimia, desde que hace casi 70 años fue inaugurada por Gregorio Marañon. En ella, repasó con detalle todos aquellos maravillosos años, para deleite de todos los que tuvimos la suerte de asistir.

Pero siendo todo ello importante, hay muchas más cosas que loar de Juan Luís Bretón. Empezando porque en todo lo profesional siempre puso lo mejor de sí mismo. Juan Luís era muy trabajador, minucioso y curioso. Humilde y generoso.

Su curiosidad por saber le llevaba a no mirar nunca el reloj y a tomar notas -para que no se le escapara nada- en una pequeña agenda que siempre le acompañaba. Juan Luís era humilde, cuando le preguntaba que era lo que escribía, me decía que era para no aburrirse en las reuniones, cuando en realidad era un acta perfecta de todo lo hablado.

Conocí a Juan Luis en el año 2000, en una memorable entrevista de trabajo, en la que junto a mi admirado Paco Valencia, empezamos a hablar del jerez. Un par de años más tarde, me nombraron Secretario General de Fedejerez en sustitución de Juan Luís.

Tras décadas en el cargo era prejubilado a los 66 años. Por él, hubiera seguido otras tantas… pero nunca me lo mostró. Cualquiera en su situación habría actuado muy distinto, sin embargo sólo me di cuenta al descubrir lo mucho que amaba su trabajo, pero nunca por un comentario, un simple gesto, ni siquiera una mueca.

Juan Luís era humilde, mucho. Y generoso, aún más.

Yo tenía 29 años, aterrizaba allí y sin dudarlo, ni tener realmente porqué, me guió durante meses siempre con una sonrisa y con generosidad y humildad de altura prestando sus habilidades, cualidades y capacidades para aprovecharlas, sin decirlo, ayudando.

Mi más sentido pésame querida Martxeli, Josune, Juan Luís y a sus 6 amados nietos.

Descansa en Paz Juan Luís este Domingo de Resurrección y cuando si Dios quiere nos reencontremos, déjanos leer lo que has ido apuntado allí Arriba en tu agenda.