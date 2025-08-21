El despotismo?urbano

Los incendios de agosto han arrasado más de 350.000 hectáreas. Y quienes nos gobiernan siguen abroncándose, intentando sacar jugo electoral a la tragedia. ¿Responsabilidades? ¿Culpas? ¿Causas? Están el cambio climático, por supuesto, y el aumento de temperaturas. Pero también las erróneas políticas medioambientales y el abandono del medio rural. Sin olvidar los 32 incendiarios detenidos y los 93 investigados.

Lo más grave es lo segundo. Más que la locura de los pirómanos o la voluntad de hacer daño de los hideputa. Más que el cambio climático, que, siendo un grave problema mundial y teniendo que ver con los incendios, no es su primera causa. Ha dicho Paco Castañares, experto forestal que fue director general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y preside la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y Medio Ambiente, a quien nadie puede acusar de negacionista climático, que, cuando oyó a Sánchez hablar de un pacto de Estado, pensó que lo enfocaría en la lucha contra los incendios forestales a través del cuidado del medio rural, como él había reclamado días antes, pero no solo contra el cambio climático, “que no tiene que ver nada con esto, aunque sin duda influye”. Lo más determinante, según este experto de discurso moderado y sensato, es el abandono del medio rural: “Cuando había cabreros, ganaderos, y agricultores, mantenían el paisaje en equilibrio e incluso se usaba el fuego de baja intensidad para controlar el paraje. Lo hemos dejado de hacer e incluso los perseguimos. Como no se quita la vegetación, y se va acumulando año a año, se provoca la catástrofe”.

Coincide con otras voces de expertos y de quienes conocen el medio como solo pueden hacerlo quienes dependen de él. Como los vecinos de Torre de Don Miguel, que han denunciado en un manifiesto “las erróneas políticas medioambientales, que se empeñan en considerar a las personas como elementos extraños a nuestros ecosistemas, cuando son parte esencial de ellos, y no han hecho sino acelerar aún más el abandono de las actividades agrarias, forestales y cinegéticas que tan importantes son para mantener nuestra tierra”.

Lo que se ha hecho y se hace con la España rural, agrícola, ganadera, es una especie de despotismo ilustrado urbano: todo para ellos, pero sin ellos (y por lo tanto contra ellos).