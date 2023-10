SON muchos los acontecimientos y actividades que se celebran en Jerez estos días . Actos de todas las modalidades y disciplinas. Culturales, económicos, religiosos y cofradieros, conmemorativos y gastronómicos o institucionales e incluso ya navideños que anuncian la frenética actividad que en el último trimestre del año acontece en Jerez. Dicho esto con un clima veraniego extraordinario en el que, ojalá así sea, empiece a llover.

Desde la Coronación de la Virgen de a Estrella de la Hermandad Lasaliana de la Borriquita hasta el pistoletazo de salida de las zambombas que ye a mediados de noviembre comenzarán una agenda intensa, una gira sin precedentes en el que la mayoría de grupos que hacen este tipo de celebración ya están comprometidos desde hace meses y en muchos casos han tenido que declinar propuestas porque no tienen fechas disponibles. Los Reyes Magos ya están engrasando sus carrozas y afilando las peticiones para que ni un niño, para que ninguna persona en Jerez se quede sin hacer realidad esos sueños e ilusiones que trae cada año sus majestades de oriente. Este año toca dar asistencia a su Majestad Rey Baltasar al que nos une un vinculo especial y del que esperamos salir ilesos porque se prevé intensa y emocionante la campaña y cabalgata de Reyes magos con tal personaje inquieto y mediático como es Luis Lara. A sus ordenes Majestad…

Por otro lado la oferta cultural es imparable desde el principal espacio escenifico como es el Teatro Villamarta hasta las Peñas Flamencas de la ciudad. Por cierto en el caso de Villamarta a día de hoy no se sabe todavía quién será la persona que sustituya a Isamay. La directora ya se ha ido e instalado prácticamente en Madrid y el que venga o la que venga tendrá una tarea difícil porque no es nada fácil conseguir lo que ha conseguido la Sra. Benavente Ferrera a quien por cierto en la noche del viernes un grupo de amigos y relaciones muy cercanas le dieron una grata y emocionante además de merecida sorpresa a modo de reconocimiento y señalar con mucho cariño y agradecimiento el cambio de etapa.

En definitiva, Jerez se mueve con fuerza y de alguna manera está de moda. Resultado de la trayectoria y dinámica positiva en la que se encuentra la ciudad fruto de una tendencia que se debe mantener y cuidar además de potenciar. Ahora se están haciendo cambios; ceses y nombramientos desde el área de Cultura hasta la cuestionada y sorprendente dimisión de la dirección del Hospital de Jerez. Confiemos en que esos cambios sean para el bien de la ciudad y que no afecten a la buena tendencia. Que la regidora además de tener a responsabilidad a nivel nacional de todos los municipios no se aleje y le pierda el pulso a Jerez. En la calle se escucha de todo hasta que no terminaría la legislatura. Eso sí, y todo hay que decirlo que nuestro querido Agustín Muñoz es máxima garantía para Jerez y vaya usté condió.