CON cincuenta ya encima y cumpliendo con el itinerario establecido como nazareno de la hermandad de la vida, hemos llegado en el día de ayer a la Catedral punto clave de la ‘estación de penitencia’. Ya de vuelta casi entrando en el Arroyo escribimos este articulo sobre una circunstancia ocurrida en el último pleno del ayuntamiento donde se abordó la situación del Teatro Villamarta y la fundación que lo gestiona Fundarte. Tuvo lugar un espectáculo con una sinopsis que no se llega a entender del todo. La verdad es que no sabemos cómo se encuentran las cuentas del Zoológico o la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la del Museo de los Relojes o la del mismísimo Circuito de velocidad por poner varios ejemplos, sin maldad. Pero que la presidenta de la propia Fundarte cuestione de alguna manera la gestión no es muy lógico. Deja en evidencia a todos los patronos incluida la máxima responsable que es la presidenta. Las reuniones del órgano de administración están para analizar, controlar y corregir; el pleno del ayuntamiento no está para eso y menos para tirarse piedras sobre su propio tejado. Es más, con el motor principal de la cultura en Jerez es cuando menos innecesario. Lo es porque no beneficia a nadie. Ni a Jerez, ni al partido al que pertenece la máxima autoridad de la ciudad, ni por supuesto al Teatro. La figura de la gerencia -aún sabiendo que todo es mejorable- es de máximo respeto en el sector no sólo en Jerez sino a nivel internacional pues ha posicionado a Jerez y su cultura en la máxima referencia. Atascarse en otro discurso que es más del contagio de algún mamarracho ignorante que sufre el síntoma de lejanía a la situación real de la ciudad y la dimensión que está alcanzando en el flamenco, y a punto de hacerlo en la lírica. Todos sabemos lo que nuestra alcaldesa con la delegación de cultura se implica y apoya a la cultura de Jerez, todos sabemos que la defiende y sabe perfectamente que es de los motores principales que genera economía en Jerez. Sólo hay que ver la dimensión del flamenco, la repercusión de la Zambomba de Jerez, su capacidad de atracción para la ciudad en Navidad, o la saeta en Semana Santa cada día mas. La programación de verano. Todo eso viene de la cultura, de la música de Jerez. El alma y eje central de la cultura de nuestra ciudad, Villamarta, además de ser a día de hoy la referencia más importante en el mundo de los festivales flamencos y de la danza, ha sido premiado por la asociación Ópera XXI , es como los Goya de la lírica. Nuestro tenor Ismael Jordi, se ha convertido en el primer jerezano y gaditano de la historia que lo hace actuando en el Metropolitan de New York hace escasos días. ¿Se habla lo que se tiene que hablar de tan importante hito para Jerez?. Con lo que pasó el otro día en el pleno parece un aturdimiento o envenenamiento ejercido por los que quieren destruir Jerez, por los que quieren a través de la falacia conseguir desestabilizar un motor principal y pulmón para Jerez como es la cultura. ¿O es que han viso hueco y quieren los puestos…?

De ese pleno, todo hay que decirlo, hay que felicitar la posición del joven (ya no tanto) Jaime Espinar que intervino exigiendo buena gestión pero defendiendo a Villamarta y levantando la bandera de lo que significa la cultura para nuestra ciudad y por ende el teatro Villamarta. A veces los problemas no se solucionan por la partida del gasto si no por la del ingreso. Mirémonos al espejo y comparémonos con otros casos similares. Veremos como por ejemplo en el Festival de Jerez hay retorno de inversión mediante los cursillistas y en otros festivales o bienales nada de nada… La cultura no solo se mira por la rentabilidad de la taquilla, se mira también por la rentabilidad social y capacidad de dinamizar la economía de la ciudad. Que haberla haila y pregunta a la industria hotelera y hostelera… y vaya usté condió.