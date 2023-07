Mismo nombre de la semana pasada para una Crestería que, en esta ocasión, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid por aquello de la festividad del Santo Patrón, se queda en los adentros de la parroquia y se fija en esta imagen cautivadora y que imanta a muchos a través de su mirada divina.

La hermandad del Prendimiento prosigue con su labor dirigida a una meta muy concreta: las elecciones. El Obispado ha hablado claro y lo que quizá algunos hemos visto como una postura sin voluntad de entrar en lo profundo del problema se puede tornar en una solución duradera. Nadie dijo que alcanzar el Reino de los Cielos fuera fácil. Y es posible que la delegación diocesana haya optado por el camino más pedregoso —incluso saltándose la norma— para llegar al mismo objetivo que todos buscamos para la preciosa hermandad: las elecciones. A cada problema debe darse una solución alternativa y un tratamiento personalizado porque Cristo no trató de la misma manera a Santiago el menor como a San Juan, del cual se dice que era el ‘discípulo amado’. No cabe una aspirina para una úlcera de duodeno y sí para un dolor de cabeza.

Ahora tocar remar todos unidos para redactar un reglamento de régimen interno que pueda ser el vehículo idóneo hasta llegar a un censo con garantías y no repetir errores. Sí; sé que no es fácil para muchos tener que seguir remando. Pero es lo que toca. Me consta de que es lo mejor para la hermandad, la cual, lejos de lo que pudiera imaginarse, está puesta en el objetivo de don José para una verdadera y sólida curación. Pero todos juntos en el barco. Sé de lo que escribo. Los lectores no se imaginan cuánto lo deseo.