Hoy en cualquier partido del Xerez en Chapín un porcentaje muy alto de la afición, no sabría decirlo con exactitud, son mujeres. Hoy en día van familias enteras, padres, madres, hijos e hijas. No hace mucho tiempo, esto que parece tan normal, era impensable. Todos los aficionados de mi generación hemos ido creciendo y conociendo el fútbol entre hombres, de la generación de nuestros padres ni os cuento. En el desaparecido Domecq era raro ver alguna mujer en las gradas y siempre había el chistoso de turno que soltaba frases del tipo “valiente calzonazo, ni al fútbol le dejan ir solo”. Afortunadamente en estos tiempos es inconcebible las gradas de Chapín sin mujeres.

El fútbol es uno de los bastiones de la sociedad dominada por el hombre más impenetrables de derribar en pos de una sociedad más igualitaria. De hecho, en los cuadros técnicos de los equipos van apareciendo alguna que otra mujer, pero ahí la ratio es extremadamente baja. En la temporada pasada del Xerez que concluyó en ascenso, dentro del vestuario tuvo su protagonismo y su peso la aportación de Cristina, la psicóloga del equipo azulino. La norma general es que el fútbol profesional masculino es terreno exclusivo para hombres.

Ahora mismo, cualquier mujer que quisiera ganarse la vida en este deporte, tiene la vía del fútbol profesional femenino que empieza a estar en auge, pero de ahí a estar presente en la estructura del fútbol masculino hay un muro muy difícil de romper. El arbitraje ha sido uno de los primeros estamentos futbolísticos que han derribado las mujeres, aunque ahí también resta mucho camino por recorrer. Imaginen que algún día el banquillo del Xerez tenga de entrenadora a una mujer, seguro que es una petición complicada de visualizar. Ahora subamos la apuesta y hagan el esfuerzo de pensar en una mujer en el banquillo del Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid. Casi con toda seguridad más de uno y de dos se estén riendo solo de pensarlo y tachen este ejercicio de imaginación de algo realmente absurdo. Entonces, deberíamos preguntarnos por qué no podría ser realidad.

¿Por qué no podría ser realidad? Las mujeres, poco a poco, ocupan altos cargos políticos, policiales, militares, judiciales o en consejos de administración, pero que de gestionar un vestuario, de táctica y estrategia futbolística no tengan ni pajolera idea, sinceramente, no me lo creo. Existen en el deporte algunos brotes como Becky Hammon, que se convirtió en 2015 en la primera mujer en dirigir un equipo de la NBA, demostrando que es posible buscar el talento en personas, no en hombres exclusivamente.

Pero viendo los vientos que recorren últimamente por Europa y el mundo, por mucho que imagine un fútbol más igualitario, sinceramente creo que el muro va a crecer y hacer más infranqueable para que la mujer tenga su hueco en el mundo del fútbol profesional masculino.