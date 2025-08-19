Ha fallecido nuestro entrañable, querido y admirado amigo Rafael García Romero, tras una larga enfermedad que le ha tenido de baja varios años. Cuando se muere un amigo de esta categoría, se suceden los lamentos y las penas por su pérdida y nos sentimos culpables de no haberle visitado más veces y de no haber gozado de su presencia y de su personalísima manera de vivir la amistad y la vida.

Conocí a Rafael cuando hace muchos años coincidimos entre los párvulos del Colegio del Santo Angely ya entonces empezamos a ser amigos porque nos gustaba sentarnos juntos en la grada famosa en la que aprendimos los números y las letras. También nos buscábamos a la hora del recreo en aquel patio-jardín del Colegio donde todos aprendimos a charlar, a discutir y a pelearnos por conseguir goles y triunfos de juegos juveniles. Todos menos Rafael, que ya entonces demostraba cualidades de escuchador, que solo intervenía en las conversaciones cuando había necesidad de zanjarlas con una de sus típicas sentencias. Esta magnífica actitud la conservó siempre y tuvo ocasión de demostrarla en las distintas tertulias a las que Rafael asistía, dando ejemplo de amistad y de un admirable sentido del humor.

Concretamente los tertulianos de 'Nuestro Tabanco' presumimos de haberlo tenido entre nosotros desde que se fundó nuestra asociación hace ya 10 años, dándonos ejemplo siempre de saber estar y SABER ESCUCHAR porque en una tertulia de amigos tan importante es aportar temas de conversación como atender bien a lo que se dice, no solo oyendo sino escuchando.

Descansa en paz, querido Rafael, que Anita te reclama.

Un abrazo fuerte de todos los que admiramos tu sabiduría.