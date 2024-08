La Fiesta de la Bulería y las tortas

HACE escasos días se clausuraba de forma brillante una extarordinaria 57 edición de la Fiesta de la Bulería de Jerez. Se clausuraba con la presencia y la propuesta de ‘Toda una vida’, que es el nombre del espectáculo diseñado para la ocasión y que fue capaz de reunir a más de treinta artistas que componen dos familias de enjundia y esencia flamenca de Jerez como fueron las casas de Los Zambos y la de Los Mijitas.

Una noche bonita, flamenca y entrañable en un espacio escénico sin igual como son Los Claustros de Santo Domingo llenos a rebosar; más entrañable aún por la presencia tan sumamente especial de Alfonso Carpio ‘Mijita padre’ y patriarca de la familia. En esa noche se vivieron muchos auténticos y bonitos detalles que pasarán al recuerdo. También alguna anécdota del mala hora de siempre, fantasma con pedigrí de mamarracho que tuvo la osadía e improperio de felicitar a uno de los artistas diciéndole “qué bien has cantado el romance” cuando en realidad fue un martinete y una toná. El mismo personaje mitológico que después critica a los artistas para hacerse notar porque no trinca o no devora, ingiere o embucha.

Más allá de la anécdota del mala hora, hemos recordado todos también estos días a Juan Moneo y sus tortas. Sí, los diez años ya que hacen desde que nos dejó para estar siempre con nosotros Juan Moneo ‘El Torta’. Es imposible no recordar la entrevista que está en YouTube que le hizo Filippo Ciardi el 10 de octubre de 2013 en el espacio donde realizaba los ensayos de ‘El Torta y Mixtolobo’; última producción e intervención de ‘El Torta’ en un teatro antes de partir al otro mundo el día 31 de diciembre de 2013.

En esa entrevista dice ‘El Torta’: “Bueno para el mundo del flamenco y del que no es flamenco que se enteren que el flamenco es la esencia, es filosofía. Yo me llamo Juan Moneo Lara, nacido en Jerez el 4 de septiembre de 1953. Hijo de Juan y de Filomena. Me llaman El Torta porque me gustaban mucho las tortas de Inés Rosales, pero aparte había un guardia civil en la calle empedrá que era el sargento Torta y daba tortas por un tubo. Me decían que yo era más malo y travieso que el sargento Torta…. Y sí se me quedó ‘El Torta’ para toda la vida…”.

Juan siempre está presente y son pocos los homenajes y reconocimientos que se le hagan. En esta edición de la 57 Fiesta de la Bulería podemos estar muy contentos porque ha sido uno de los mejores años, con un gran éxito como el de otras anteriores ediciones. Éxito en todos los aspectos y más allá de la autocomplacencia es cierto que siempre se puede mejorar -¿en González Byass sí o en González Byass, no ….?-; pero es una alegría comprobar que un año más no se ven sillas volando y broncas a las seis de la mañana con las neveras y vasos de cristal como armas arrojadizas en aquellas noches interminables, que ya el público no soporta a día de hoy en Jerez ni en ningún otro festival parecido donde cuando son más de las dos de la mañana ya es inviable-se abre debate-.

La vida cambió, los hábitos y costumbres. Ahora da miedo cerrar un Festival cuando es muy tarde porque algún que otro artista se ha visto sólo, literalmente sólo en algún que otro sito, otro festival este verano. Así que es justo y necesario felicitar a todos y cada uno de los responsables como principalmente al Ayuntamiento de Jerez, al equipo de Fundarte-Villamarta, técnicos, operarios, responsables de organización y producción. Haciendo especial énfasis en la felicitación a las magníficas propuestas que han llenado de flamenco la programación entera de la 57ª Fiesta de la Bulería en todos sus espacios. Este hecho se ha podido constatar con la gran afluencia media de público, indicador evidente del atractivo e interés que han despertado las propuestas. Y como dijo Lao Tse: “El agradecimiento es la memoria del corazón”. Gracias y vaya usté condió.