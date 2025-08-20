Futuro precario

QUE las cuestiones económicas del Estado se encuentren gestionadas por Marichús me reconcome; si no fuera porque todo está tramitado por quienes tienen la manija de la deuda. Acaso por el FMI, y dejan a la ministra parlanchinear a su antojo. Que será lo más probable. Dentro de poco (ya) las finanzas dependerán de los ordenadores. Los políticos están superados y los algoritmos tienen más importancia en la gestión que el parlamento nacional, convertido en jaula de papagayos. Naturalmente de distinto plumaje. Eso es todo.

La criptomoneda tiene más fuerza que cualquier ideología e influye más en las reformas tributarias que todos los discursos de los diputados. Basta una tecla para que salga un nuevo impuesto, sobre todo una nueva información. Este es el verdadero cambio social que se está dando y que, como un tsunami, sobrepasa a los políticos. Pura cuestión tecnológica: ahora la Inteligencia Artificial (AI) va a gobernar el mundo y a sus secuaces. En realidad, es un presente actuante: la manipulación de la mente a través de las redes. Ahí estamos, en el dominio del pensamiento y la manipulación de los sentidos. Nunca antes había peligrado tanto nuestro interior. Es un hecho, se está diseñando el hombre nuevo desde la psicología y la biogenética.

Los grandes laboratorios, en manos de gentes sin escrúpulo, manejan el material genético en base a beneficios espectaculares. Las leyes de Estado se supeditan a las oligarquías económicas del mundo y los parlamentos pintan menos que una mona, por más que digan hacerlo ¿Alguien cree que la nueva mentalidad juvenil ha surgido de los planes estructurales de la enseñanza responsable y política? ¡qué ingenuos! Los procesos democráticos le incumben una higa a la biotecnología y a la IA. No interesan los ciudadanos, no importan las personas. Importan los cíborgs y los algoritmos, gente manejada y resultados inmediatos. Los individuos y sus libertades son irrelevantes para el nuevo paradigma social que se nos aparece por delante ¿Y de esto no hablan los políticos? Ya estamos viendo en qué se está convirtiendo el sistema democrático: pura chusma de los intereses creados ¡Si levantara la cabeza Don Jacinto Benavente! El futuro de los ciudadanos está en pura bruma ¿De verdad le interesa al Estado? No es de extrañar que la confianza en los sistemas políticos esté por los suelos. Hay una crisis de confianza generalizada ¿Cómo no desconfiar de quienes están sosteniendo una guerra sistemática? ¿Cómo no recelar de una Europa que lo permite? ¿Este es el nuevo orden mundial que nos prometen?

Pura falacia constructivista donde el protagonista no es el individuo sino una serie de intereses anónimos que nos llevan a la destrucción. He ahí la vieja Europa, la imperial Europa, la fascista Europa, la comunista Europa, la liberal Europa en lucha permanente y contradicción constante. Me reafirmo en lo dicho, hay crisis de confianza. Más aún, ha resurgido el nihilismo, la falta de fe y el escepticismo más decepcionante ¿Dónde ha quedado la cacareada comunidad global de libertades y derechos? Es normal que todo esté en crisis: véanse las fronteras, fíjense en los nacionalismos excluyentes, recapacítese en los movimientos migratorios ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Al desempleo generalizado y a una juventud cada vez más impotente e inoperante? Nos están engañando. Puedo parafrasear con Abraham Lincoln: “puedes engañar a toda la gente en algún momento, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo”. Añade, además, el atropello que los medios de comunicación infringen a la verdad durante todo el tiempo, cómo nos contaminan y nos llevan por las informaciones de pamplinas de segundo orden.

Mientras, el gobierno diabólico, corrupto quiero decir, enrevesa las cosas para mantenerse en el poder ¿Nadie se da cuenta de la cortina de humo que nos tiene obnubilados? A este paso votaremos con los pies. Al tiempo ¿Dónde acudir, por tanto, para que nos ampare de la crisis que estamos padeciendo? ¿Al sistema americano, al chino, al ruso? ¿Qué relato puede llenar de contenido este despropósito al que estamos asistiendo? Podríamos descansar en una vuelta a las tradiciones, en un sueño nostálgico y adámico, como ocurre con los nacionalismos actuales. Podríamos envolvernos en la religión local, descansar en el paraíso de los sueños míticos y justificar el presente con anteojeras para el futuro, y punto…Podría ser que necesitemos tal relato de subsistencia y objetivo deseado. Podría ser, porque no entendemos lo que está pasando y necesitamos despejar la incógnita de un futuro incierto.

La bola de cristal de la razón me dicta, sin embargo, otra cosa, me sugiere un nuevo paradigma social, una nueva manera de enfrentar la realidad antes de que la Inteligencia Artificial (ya actuante) deje a la humanidad en el sueño de los corderos degollados (entiéndaseme el símil) ¿Dónde van a quedar los credos cuando se despeje el acertijo del futuro? ¿No lo está palpando Europa? Cuando las nuevas ideologías aparezcan por el horizonte, sin un propósito común (quizás espiritual) la vieja España, la inconmensurable Europa y esa estúpida idea de la moneda común se irá por el desagüe de la inutilidad. Sigan con la cháchara hasta que el enemigo ideológico acabe con las patochadas. Los guetos no integrados se encargarán de dar la puntilla en el morrillo de la soberbia occidental. Además de los algoritmos, claro ¿Quién permanecerá indiferente ante este futuro incierto que nos arrolla?