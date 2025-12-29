Gemma García Bermúdez “He elaborado este Pregón de los Reyes Magos con mucho respeto y cariño”

Compartimos café y complicidades Gemma García Bermúdez y el arriba firmante. Me congratula el ímpetu emprendedor, empresarial, familiar de esta jerezana que da el callo siempre inasequible al desaliento. Su templanza es directamente proporcional a la eficacia gestora que destila sin apenas decir oxte ni moxte. Nos une un sentimiento común -hilvanado de certezas- al abrigo de ese totum revolutum emocional que despierta en nosotros el niño -cualquier niño- ante la suprema realidad de los Reyes Magos. Esta tarde noche, a las 20.00 horas y en la sede social de la Real Academia de San Dionisio, será la encargada de pronunciar el Pregón Oficial de los Reyes Magos de Jerez, organizado por MAV-Comunicación (Agencia de Comunicación y Gestión Cultural) con la directa colaboración del Ayuntamiento de Jerez, la Asociación de Reyes Magos, la referida Academia de San Dionisio y la Asociación de Belenistas. Conste en acta cuatro recordatorios al respecto: a) que la entrada será libre hasta completar aforo, b) que Gemma será presentada por el pregonero de la edición anterior: Pepe Castaño, c) que actuará el Coro de la Plata y d) que al término de la disertación se ofrecerá un aperitivo y un jerez de honor (en este segundo caso servido con copa y venencia por el gran profesional y auténtico embajador de Jerez y del jerez Jesús Rubiales).

A propósito del Pregón, converso con quien, entre otros quehaceres, también desempeña el cargo de presidenta de la Asociación de Reyes Magos. Y hete aquí mi primera pregunta: qué motivaciones la impulsan para esta absoluta entrega a una asociación que de otra parte comporta tamaña responsabilidad social… La respuesta brota en ordenada espontaneidad: “Cuando te nombran Rey Mago en Jerez… es para siempre y eso implica responsabilidad para con el pueblo de Jerez, solidaridad y seguir repartiendo magia e ilusión para todos. Es fundamental seguir trabajando para que la campaña de Reyes de cada año se prepare con el máximo cuidado y sea inolvidable para los jerezanos y jerezanas y seguir aportando ilusión y ayuda para aquellos que lo necesitan. La asociación de Reyes Magos de Jerez es una entidad sin ánimo de lucro, y entre sus fines está el velar para que ningún niño o niña se quede sin juguetes la noche del 5 de enero y que las asociaciones y oenegés de la ciudad reciban una ayuda para seguir desarrollando sus actividades con las personas que más lo necesitan. La sonrisa y la ilusión de pequeños y mayores es la mejor motivación”.

¿La sociedad jerezana es consciente del ímprobo esfuerzo que tanto la presidenta de la Asociación de Reyes Magos y su equipo como las tres personas designadas cada año realizan en pro de la campaña de Reyes y en aras de todo cuanto implica la cabalgata?Gemma me ofrece su opinión: “Todo el mundo piensa que ser Rey Mago es solo vestirte y subir a la carroza el día 5 de enero, pero lo que no imaginan es que antes de ese día hay tres meses de trabajo con visitas a empresas para conseguir donaciones económicas o de caramelos, pelotas, peluches para toda la cabalgata, o cómo conseguir juguetes para todos los niños que lo necesitan en Jerez y que esa noche no se pueden quedar sin juguetes dentro de la campaña. Ningún niño sin juguetes y que al final de este trabajo quede una cuantía económica que será repartida entre asociaciones y oenegés de la ciudad. Jerez y sus empresas son muy solidarias y generosas. También hay que organizar eventos como la Jornada de Cortadores de Jamón, la gran Cena de Gala, las jornadas de puertas abiertas del Circuito... y otras actividades que anualmente cada trío inventa y prepara para poder recaudar fondos. Todo esto que comento no se organiza en dos días, necesita tiempo y dedicación y, por supuesto, mucho trabajo por parte de la asociación y sus majestades. Durante esos tres meses sus majestades deben dejar de lado, a veces, familia y trabajo para poder hacer todo lo que demanda la campaña. Vemos la cabalgata por la calle, pero no se pone en valor el trabajo que hay detrás de los Reyes y sus cortejos de pajes”.

Gemma saca tiempo de debajo de las piedras y de los pliegues de lo imposible. “Siempre digo que yo no participaría en mis representaciones empresariales y de ocio si no contase con un gran equipo de compañeros y compañeras que colaboran codo con codo conmigo y en los que delego trabajo. Pero por supuesto para mí es fundamental el respaldo de mi familia, que me apoya”. La infancia, siempre, como verdadera patria del hombre. Esta divisa, para Gemma, es inalterable: “La infancia es la mejor etapa de la persona, la inocencia, la imaginación, las emociones verdaderas, la curiosidad por descubrir... son características tan sinceras que es una lástima que, con el paso del tiempo y en las diferentes etapas de la vida, se vayan perdiendo o transformando hasta llegar en ocasiones a perderse”. Para Gemma el Pregón de los Reyes Magos le ha supuesto “mucha responsabilidad. No soy una experta en pregones, será la primera vez, pero lo he elaborado con mucho respeto y cariño, porque quiero transmitir mi experiencia de cuando fui niña, de cuando he sido madre y de mi labor en la Asociación de Reyes Magos desde 2019”.