Inundaciones en la cuenca del Guadalete: solidaridad con el medio rural y necesidad de soluciones que reduzcan el riesgo

Ante las inundaciones que están afectando en estos días a distintos núcleos rurales del término municipal de Jerez y de la cuenca del Guadalete, el grupo local de Ecologistas en Acción quiere trasladar públicamente su solidaridad con las personas y familias damnificadas, así como con el conjunto del sector agrario que está sufriendo daños en viviendas, explotaciones e infraestructuras.

La población rural se encuentra, una vez más, en primera línea de un problema que no es únicamente consecuencia de un episodio de lluvias intensas, sino también del modo en que el territorio y el sistema fluvial han sido transformados durante décadas. La ocupación progresiva de zonas inundables, la reducción funcional de la llanura de inundación y la alteración de riberas y cauces han incrementado la exposición al riesgo en determinados enclaves que registran afecciones recurrentes.

Ecologistas en Acción Jerez quiere asimismo poner en valor la labor desarrollada durante la gestión de la emergencia por parte de los distintos dispositivos públicos implicados y los trabajos de restauración fluvial realizados por la Junta de Andalucía. La coordinación entre administraciones, servicios de protección civil, personal técnico y operativos de intervención ha permitido actuar con mayor anticipación y eficacia que en episodios anteriores, reduciendo riesgos para la población y mejorando la capacidad de respuesta en los núcleos más vulnerables. La restauración fluvial realizada en varios tramos del río, con la eliminación de sedimentos, la recuperación del antiguo curso del Guadalete y el bosque de ribera original, han contribuido a mejorar el funcionamiento del cauce en durante las crecidas, aminorando el impacto de las crecidas.

En este contexto, Ecologistas en Acción considera necesario evitar lecturas simplistas que atribuyan la situación exclusivamente a circunstancias meteorológicas excepcionales. Los episodios extremos forman parte del comportamiento natural de los ríos mediterráneos y, previsiblemente, se intensificarán en un escenario de cambio climático. Por ello, la gestión del riesgo de inundación debe abordarse desde una perspectiva estructural y preventiva.

Es previsible que, una vez finalice la emergencia, resurjan propuestas centradas principalmente en el incremento de infraestructuras hidráulicas duras -recrecimiento de presas, canalizaciones rígidas o dragados generalizados-. Sin embargo, la experiencia acumulada en distintas cuencas muestra que estas actuaciones no solo no resuelven el problema, sino que pueden trasladar el riesgo aguas abajo y reducir la capacidad natural del sistema fluvial para laminar avenidas.

El colectivo considera que lo ocurrido debe servir para abrir una reflexión compartida sobre cómo reducir los daños en el futuro y proteger mejor a la población más expuesta. Seguir apostando por construir grandes obras de defensa y regulación para querer controlar al río Guadalete y evitar las inundaciones no es la solución. Se hace necesario recuperar y respetar los espacios donde el río siempre se ha desbordado de forma natural, avanzar en la mejora y restauración del Guadalete para que pueda ayudar a frenar las crecidas, disminuir los obstáculos que dificultan el paso del agua en la zona inundable y afrontar de manera decidida el problema de las parcelaciones ilegales que aumentan el riesgo para quienes viven en estos entornos.

Ecologistas en Acción Jerez muestra su disposición a trabajar junto a administraciones, organizaciones agrarias y colectivos sociales para buscar soluciones que sean seguras, viables para la economía local y respetuosas con el entorno. Reducir el riesgo de inundaciones no puede depender solo de actuar cuando llega la emergencia: hace falta planificar con tiempo, entender cómo funciona realmente el río y ordenar el territorio poniendo en el centro la protección de las personas y del medio rural.