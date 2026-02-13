Jerez, julio 1974: ‘La taberna inglesa’, Paz Genero y González Calle

Las calles de Jerez eran punto menos que una parrilla a principios del mes de julio de 1974. Los jerezanos procuraban combatir las altas temperaturas parafraseando la cacareada interrogación musical de Lola Flores: ‘¿Cómo me las maravillaría yo?’, tema por cierto que cuenta con letra de Rafael de León y música de Juan Solano. El 7 de julio la iglesia conventual de Santo Domingo acogió la solemne ceremonia religiosa de imposición del crucifijo de misioneras a cuatro religiosas dominicas de la congregación del Santísimo Sacramento (Beaterio) de Jerez. La santa misa fue oficiada por el obispo vicario Rafael Bellido Caro -concelebrando los religiosos dominicos Francisco Fernández Cano, prior, y Manuel Crespo Carecedo-. Asistió toda la comunicad de religiosas dominicas de la ciudad, encontrándose además presente la madre general reverenda Concepción Marlasca y la superiora del convento del Beaterio sor Luisa Martín Bartol. Las cuatro religiosas que recibieron el crucifijo: sor María Martín Bartol -de nacionalidad española, a la sazón superiora del Colegio de Almagro (Ciudad Real)-; sor Mercedes Jorge Tejada, de la República Dominicana, residente en Jerez; sor Herminia Tavera Bueno, asimismo de la República Dominicana, con domicilio en Dos Hermanas (Sevilla); sor María Luz Agúndez Fernández, española que pertenecía a la casa de la congregación en Madrid.

Los jerezanos frecuentaban ‘La taberna inglesa’. Fue por largo comentado el incendio que, sobre las tres y veinte de la madrugada de este domingo 7, se originó en la finca ‘Las Pachecas’. Propiedad de Geritosa S. A., ardió, por causas desconocidas, un pajar formado por diez mil pacas de heno y alfalfa. No obstante la rápida actuación de los bomberos evitó que unas dos mil fuesen pasto de las llamas. Si bien no hubo que lamentar desgracias personales, ni otros alcances, los daños materiales se estimaron en un millón de pesetas. Un ciclomotor conducido por Pedro Marín Gómez, con domicilio en la barriada de las Viñas 4, colisionó en la barriada Federico Mayo contra el turismo de Antonio Castillo Ramos -precisamente el propietario iba al volante- vecino de Cerro Fuerte. Otro accidente también se produjo en esta jornada: en la carretera de Cortes, al sufrir una aparatosa caída de su motocicleta Antonio Cabilla Ruiz, de 25 años y domiciliado en el Polígono de San Benito, bloque 12. Este accidente le provocó traumatismo abdominal y en el antebrazo izquierdo. De pronóstico reservado, recibiría asistencia en la Residencia del Seguro Obligatorio de Enfermedad.

La dirección del Instituto Álvar Núñez participó a los alumnos que tuviesen aprobadas todas las asignaturas del curso anterior la posibilidad de tramitar la reserva de plaza para quinto curso, sexto y COU en la misma oficina del centro, de diez de la mañana a doce del mediodía, durante todo el mes de julio. La Caja de Ahorros de Jerez –“con todos y para todos”- celebraría el día 20, ante notario, el sorteo de sus viajes a Roma, París, Londres, Canarias, Mallorca… además de un buen número de cámaras fotográficas. En Jerez se comentaba el partidazo de la final del Mundial 1974 que enfrentó a la Alemania de Franz Beckenbauer y la Holanda “mecánica” de Johan Cruyff. Daisy Regalos abría sus puertas a diario en el núcleo residencial San Ignacio, Porvera 27. El doctor Paz Genero reanudaría sus consultas el 8 de julio. En la jerezana calle José Antonio 53 tenía sus oficinas Viajes Marsans -con sedes a su vez en el Puerto de Santa María y Cádiz-. Almacenes Aparicio, Plaza del Arenal 2, iniciaba sus famosas rebajas de julio.

Puede decirse que la primera semana de julio propiciaría, a propósito del deporte local, una prometedora sucesión de acontecimientos focalizados principalmente en el fútbol jerezano. El Hotel Jerez acogió una reunión de aficionados jerezanos, a iniciativa de Francisco Fernández García-Figueras, en aras de cotejar fórmulas viables para la solución que subsanaran los problemas económicos del Xerez Deportivo ante la inmediata nueva temporada. Como así sucedió en anteriores ocasiones, se precisó y solicitó la ayuda de Rumasa, a la que fue elevada la siguiente literal sugerencia: “¿Podría Rumasa administrar un capital que le entregasen los aficionados xerecistas, creando así como lo que se ha dado en llamar un fondo exprés con objeto de que los beneficios obtenidos de esa administración y empleos fuesen destinados al Xerez C. D.?”. Rumasa no tuvo inconveniente alguno en aceptar dicha propuesta, comprometiéndose en paralelo a garantizar un ocho por ciento de interés para los impositores con otro considerable beneficio aparte “para el club por el que van a entregar una cuantía económica”. El Jerez Industrial convocó asamblea general del club que designó a Pedro González Calle nuevo presidente tras haber sido la suya la única candidatura presentada: unanimidad, por tanto, en la proclamación.