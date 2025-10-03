Jerez, septiembre de 1950: José Bedoya, Leonor López y Manuel Jiménez del Barco

El 3 de septiembre de 1950 Jerez amanecía envuelta en la serena calma chicha de un domingo cualquiera. La ciudad experimentaba un palpable progreso comercial que, por ende, merecía por derecho propio el descanso del día del Señor. Los jerezanos coincidían en los desayunos de los bares del centro de la ciudad. Entonces los ecos de sociedad se transmitían por el efectivo método de boca-oreja. Todo quisque se hacía oídos de las noticias también oficiosas del entorno. Partieron para Roma Juan Pedro y Salvador Domecq Díez. En unión de sus hijos salieron el sábado 2, dirección a Londres y Roma, los señores de Bedoya y Amusategui (José), ella María Jesús O’Neal y Orbaneja. Asimismo, y tras pasar unos días al lado de sus familiares, regresa de Madrid el capitán de Aviación -de los servicios de Defensa Química de la Región Área Central, Juan Antúnez Rodríguez. Igualmente quiso desplazarse hasta Lebrija Leonor López Jiménez.

Aún latía el disgusto en el cuerpo de no pocos ciudadanos a propósito del accidente que veinticuatro horas antes sufrió el niño Felipe Herrera Palacios, de 7 años de edad, y con domicilio en Álamos 26. Tuvo que ser ingresado a toda prisa en la Casa de Socorro de la calle Alvar Núñez (hoy Arcos) tras ser atropellado por un camión -hecho que le provocó contusiones y erosiones en el cuerpo, con la fatalidad de una conmoción cerebral-. De entrada su estado se registró de pronóstico grave. Después de las primeras curas de urgencia pasó al Hospital Santa Isabel, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso. También en el Hospital Santa Isabel murió el mismo día 2 el joven de 16 años Ildefonso López Ramírez, igualmente víctima de un atropello en la carretera de Sanlúcar.

Estos fallecimientos provocaron una cierta desazón entre los vecinos. En la mañana del domingo serían comentados otros obituarios. Por el ejemplo el de Antonia Gutierrez Jiménez, viuda que fue de Bartolomé Jiménez Serrano. El acompañamiento, muy numeroso, estaba encabezado por el clero de la parroquia de San Marcos. El sábado 2 recibió cristiana sepultura el cadáver de Juan Puerto Barrios, de 11 años. El cortejo fúnebre estuvo presidido por el clero de la parroquia de San Miguel, por el director de las Escuelas Cristianas del Sagrado Corazón de Jesús, así como por Antonio Rey, Juan García, José María Jalón, Germán Álvarez Beigbeder, Manuel y Antonio Pérez Pérez, Manuel Díaz Cepero, Francisco Espinosa Díaz, Juan Puerto Pérez y José Valderas Díaz.

En la calle Lechugas 5, materiales de construcción San Antonio. El doctor José L. Dañino -garganta, nariz y oídos- abría su consulta diaria en la calle Antona de Dios 13. Rafael Flores vendía yeso especial parea vendimia en el teléfono 1031. Como alimento completo fosfatado insustituible para niños: Nesfarina. Romate publicitaba el Coñac Abolengo. Con sede para oficina y despacho en Antonio Vico 9, Mantequera Jerezana se distinguía por sus productos alimenticios y especialidades coloniales. Para la tramitación rápida de las peticiones de neumáticos, Recambios Gutiérrez S. L. En su esplendor de máxima reputación ofrecería cubiertos desde 20 pesetas el Restaurante ‘El Colmado’. Jerez ya olía a otoño.

En la parroquial de Santiago recibieron el sacramento del Bautismo las recién nacidas niñas gemelas Purificación y Francisca, hojas de Josefa Real y Manuel Jiménez del Barco. Fueron padrinos de la primera sus abuelos maternos Manuel Real Rodríguez y Francisca Pérez Vilches. Y, de la segunda, los señores de López Mazuelos (Manuel). En Las Arenas (Bilbao), en tanto allí veranaban junto a sus padres -los señores de Domecq Rivero (Tomás)- recibieron su primer hijo, una niña, el matrimonio formado por Fernando León Manjón y Pilar Domecq Aguirre. El Cine Jerezano proyectó la película ‘De ilusión también se vive’ protagonizada por Maureen O’Hara, John Payne y Edmund Green. El séptimo arte, siempre en la cresta de la ola. Villamarta anunciaba dos títulos: ‘Contra los fantasmas’ a las 17.30 horas y ‘Despertó su corazón’ a las 19.30. El ‘Currito de la Cruz’ de Pepín Martín, Jorge Mistral y Tony Leblanc pudo disfrutarse en el Cine Santo Domingo.