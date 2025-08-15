Jerez, verano de 1908: cruce de cuchillos en la calle Santo Domingo (II)

Surge al unísono una queja ciudadana. La mayor parte de los husillos huelen mal. La causa: el agua que debe tapar la comunicación con la madrona “se corrompe”. Hay quien señala que en tiempos más felices cuidaba de todas estas funciones el jefe de la Guardia Municipal. El 12 de agosto la violencia hizo furor en la calle Santo Domingo. Allí sostuvieron una reyerta Miguel Huerta Sánchez y Antonio Rodríguez Rodríguez. Ambos sacaron a relucir -como alzando un signo de falso poder- los correspondientes cuchillos. Enseguida sangró una herida incisa en la región malar del primero y una herida contusa en la región auricular y otra incisa en la mano izquierda del segundo. Detenidos por una pareja de la guardia municipal, fueron conducidos a la Casa de Socorro, donde les fue practicada la primera cura para pasar seguidamente a la prevención.

Durante la misma jornada estuvo en la ciudad el reputado médico de Puerto Real Juan Juille. A las once y media de la mañana del día 11 fue extraído del Río Guadalete el cadáver del joven de doce años Miguel Alberto Carrasco, quien, bañándose en el sitio conocido como la ‘Molineta’, tuvo la desgracia de perder pie y perecer ahogado. Avisado enseguida el juzgado de instrucción de San Miguel, se personó en el lugar del suceso el juez para el levantamiento del cadáver del infortunado joven y su inmediato traslado al depósito judicial para la práctica de la autopsia. El Teatro Eslava acogió la noche del día 12 las zarzuelas ‘María Luisa’ y ‘El señor Joaquín’. En ambas brilló por sí mismo el tenor Ruiz Paris. Fue ovacionado en repetidas ocasiones y obsequiado por un sinfín de amigos. Veinticuatro horas más tarde subiría al escenario la artista -¡predilecta del público jerezano!- Ana Lopetegui. Escogió dos obras en las que siempre rayaba a gran altura: ‘Ninón’ y ‘El maestro Campanone.

A Cádiz llegaron, procedentes de Jerez, sargentos, cabos y soldados de Cazadores de Alfonso XII de Caballería y Cazadores de Cataluña para tomar parte de un certamen de Tiro Nacional. Matías Domínguez Villalba y José Ruiz Mateos fueron detenidos por blasfemar en la vía pública jerezana. Continuaba mejorándose de su enfermedad la superiora del Asilo Nocturno. En la Alcubilla un caballo propinó un par de coces al mozo de cuadra Pedro García Moreno, originándole una contusión y diversas erosiones en el pecho. Trabajando en el cortijo ‘Rosario’ Francisco Romero González se produjo una contusión en la región pectoral izquierda. Joaquín Jaén González paseaba por la calle Medina cuando sufrió un esguince en la articulación tibiotarsiana izquierda. Mientras descargaba sacos de cal hidráulica en la estación de pequeña velocidad, Antonio Gallo Díaz, por efecto del sudor y el polvo que despedían los sacos, sufrió quemaduras de segundo grado en el brazo y hombro derechos.

Tanto se esforzó Diego Reyes Heredia, como consecuencia de sus trabajos con unos carros en la finca del Barroso, que arrojó sangre por la boca. Ana González San Román fue atropellada por un carruaje en la calle Pozuelo. El niño de diez años Antonio Nieves Galisteo sufrió aparatosa caída de un burro a la altura del pago de Montealegre. Para las playas del Puerto de Santa María se anunciaron varias convocatorias a las que los jerezanos acudieron antes que después. Para el 15 de agosto: gran corrida de toros, despedida del famoso espada Antonio Fuentes, e inauguración de la renombrada Feria de la Victoria. El día 16: carreras de caballos en el Hipódromo de la Vega. Todas las noches, velada, cinematógrafo público y conciertos por la Banda Municipal y la notable del Regimiento de Álava. Caseta para bailes populares, cafés, cervecerías, restaurantes, rifas, iluminaciones de gas y electricidad. Mes de septiembre: gran feria de ganados los días 6, 7 y 8 en el Palmar de la Victoria. Día 8: festividad de los Milagros. Solemne función religiosa; por la tarde, procesión de la Santísima Virgen.