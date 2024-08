Nuestro lugar en el mundo

Vivimos en España, que es el país número 15 del mundo, según el medallero olímpico. En realidad, el 16, puesto que Rusia no ha participado por el boicot, y hubiera quedado la tercera, probablemente. Ha ganado EEUU, por delante de China. Ambos con 40 medallas de oro, si bien los norteamericanos obtuvieron en total 126, frente a 91 de los asiáticos. El sistema del medallero es discutible, ya que valoran más los oros que el total de medallas, de modo que China hubiera ganado con un oro más. Pero me parece injusto, porque no se puede poner por delante a un país que consiguiera 3 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce frente a otro que sumara 2 de oro, 25 de plata y 46 de bronce.

En el medallero según el oro, la clasificación ha sido, por este orden: EEUU y China empatados, Japón, Australia, Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, Corea del Sur, Italia y Alemania. Sin embargo, en el total de medallas, la clasificación es: EEUU (126), China (91), Gran Bretaña (65), Francia (64), Australia (53), Japón (45), Italia (40), Países Bajos (34), Alemania (33) y Corea del Sur (32). Los del top 10 son los mismos países, tanto si se valora más el oro como el total de medallas, aunque cambia el orden. España es la 15 en ambas clasificaciones.

Vemos que cada uno se queda en su sitio. España estaría dentro del G-20, pero muy lejos del G-7. En Europa, España es el séptimo país, por detrás de Francia, Países Bajos, Gran Bretaña (a pesar del Brexit), Italia, Alemania y Hungría. A destacar que los húngaros, cuyo presidente es el ultraderechista Orban, han conseguido 19 medallas, una más que España, de ellas 6 de oro. Y que la Italia de la facha Giorgia Meloni ha sumado 40 medallas (22 más que España), de ellas 12 de oro. Es curioso que Alemania, donde gobierna el socialdemócrata Scholz, ha sufrido un claro retroceso y ha quedado detrás de los Países Bajos, donde gobierna la derecha.

En China gobiernan los comunistas, consuélense con eso los de Sumar. Aunque no son comunistas como los de Cuba, a la que se les escapan las figuras a los países ricos.

España debería estar más cerca de Italia que de Uzbekistán, pero la diferencia consiste en que el deporte español está controlado por el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes con el que intentan interferir en las federaciones. Mientras en otros países europeos el deporte olímpico se autogobierna, y no está tan intervenido. Pasa igual que con el Poder Judicial. Cuanto menos interfieran los sanchistas será mejor, pues tienen tremenda tendencia a estropear todo lo que tocan.