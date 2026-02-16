El mensaje de Feijóo a Vox

Tiene programa, sabe exactamente qué tipo de relación quiere tener con Vox y no piensa cambiar a su actual equipo. Alberto Núñez Feijóo ha hecho unas largas declaraciones a El Mundo en las que no se ha dejado nada en el tintero. Ha respondido a todo lo que le preguntaban sin irse por las ramas y los periodistas tuvieron la inteligencia y la profesionalidad de no insistir en las tensiones entre partidos y plantearle en cambio los problemas que en este momento inquietan a los españoles. Desde la vivienda a la okupación, pasando por la regulación de inmigrantes, y la falta de perspectivas laborales de la juventud actual, con trabajos precarios y salarios que impiden soñar con un futuro.

Feijóo demuestra en sus repuestas que conoce bien la situación y sabe de memoria las cifras que de verdad importan: las relacionadas con el mundo de la inmigración, las dificultades para emprender construcción de viviendas con una burocracia que bloquea y no fija plazos, cómo es la situación real y cómo se venden falacias, qué es palabrería y de qué manera se puede abordar el problema con realismo. Anuncia que si es presidente de Gobierno, en los primeros cien días presentará una batería de iniciativas que su equipo, ese equipo tan cuestionado aunque él lo defiende, ya tiene preparadas.

Vox. Ahí es muy claro: acuerdos puntuales sí, coaliciones no. Pero, para que no le pillen en un renuncio, asume que puede verse obligado a variar esa posición, ese planteamiento, si cambian las circunstancias actuales. No entiende que un partido sin experiencia, que no ha gobernado en ninguna institución, y es el tercero en número de votos, presente tantas exigencias a quienes cuentan con el respaldo mayoritario de los votos y larga trayectoria de gobierno. Y de Vox a la inmigración: legalizar y nacionalizar sí, porque necesitamos a los inmigrantes. Pero con el necesario control en el proceso de regularización y los requisitos que exige cualquier gobierno, empezando por los europeos presididos por dirigentes socialdemócratas.

Hacía mucho tiempo que Feijóo no se pronunciaba tan claro. Ha aprovechado la ocasión para cambiar de estrategia: no se ha centrado en las arremetidas contra Pedro Sánchez, ya lo hace todas y cada una de las veces que habla en el Congreso de los Diputados. Esta vez se ha centrado más en explicar cómo está el PP, y qué respuestas tiene, si llega a La Moncloa, para superar los trances difíciles que hoy afrontan los españoles. No ha incidido en las grandes cuestiones de Estado, Defensa, Política Exterior, macroeconomía o déficit democrático, sino en lo que quita el sueño a los ciudadanos en el mundo actual, dentro y fuera de España. Transmite que está harto de que le acusen de ser tibio, de aliarse con la ultraderecha, de no definirse y de no conocer los asuntos que debe abordar un gobernante. Podrá gustar o no, pero ya no se podrá decir que no tiene proyecto.