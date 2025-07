Montoro: PSOE ataca, PP se desentiende

En el gobierno brillaron ojos con la noticia del llamado caso Montoro. El ex ministro de Hacienda de Rajoy aparentemente utilizaba su empresa para arreglar los problemas de sus clientes con la Agencia Tributaria. Previo pago de una cantidad de euros por el favor. Brillaron ojos de entusiasmo: había un resquicio por el que atacar al PP cuando España entera seguía día a día los casos de corrupción que afectaban a destacados socialistas. Trasiego ilegal de importantes cantidades de dinero pero con noticias que incluían a prostitutas, empleos y salarios públicos … y pagos del suegro de Sánchez a la campaña de primarias de su yerno. Pagos procedentes de los negocios de saunas gays y prostitución del padre de Begoña Gómez.

Mientras el PSOE y el Gobierno se frotan las manos por las noticias relacionadas con Cristóbal Montoro, convencidos de que cuentan ya con el elemento que necesitaban para paliar los efectos devastadores de las informaciones sobre corrupción que afectan al Gobierno y al partido, en el PP la tranquilidad es absoluta. Están disgustados, pero ni se inmutan. Montoro no ha formado parte del equipo de Feijóo, que no tiene, ni ha tenido vinculación con el despacho del ex ministro, tampoco pertenece Montoro a su equipo actual del partido y sólo podría encontrarse una conexión en el hecho de que Alberto Nadal, que fue Secretario de Estado con Montoro, ha sido incorporado al departamento de Economía del PP en el congreso de hace diez días.

Ni Feijóo ni los diferentes colaboradores que se han pronunciado estos días muestran signos de inquietud. Por estrategia, desde luego. Como también forma parte de la estrategia del sanchismo tratar el caso como si fuera la perdición de Feijóo, aunque saben que cuando Montoro era actor de un presunto caso de corrupción continuada, Feijóo estaba en Galicia ejerciendo como presidente de la Xunta, sin sobresaltos delictivos durante sus mandatos.

El PP cuenta con sonados casos de corrupción, incluidas condenas, prisión y multas a personas muy destacadas. Pero igual que a Sánchez no le pueden sacar a colación Filesa, Matesa o los eres, tampoco se puede vincular a Feijóo con el comportamiento del ex ministro Montoro que se investiga desde hace años. A las malas, si los sanchistas se empecinan en atacar a Feijóo, el gallego tiene fácil la defensa: los casos de corrupción del sanchismo son actuales y afectan a altos cargos del PSOE y del Gobierno elegidos por Sánchez. Sus connotaciones sociales además producen más rechazo que el posible enriquecimiento ilegal de los implicados. El escenario soez para las mujeres, contrario a lo que defiende el PSOE respecto a la prostitución, provoca un rechazo inconmensurable. Más le vale a Sánchez no utilizar a Montoro para desprestigiar a Feijóo.