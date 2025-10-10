La paradoja de la crisis del cribado

Cáncer y mujer. Demasiado para una misma crisis política. Cáncer es la palabra terrorífica de nuestra época, como en otros momentos lo fueron “peste” o “bomba H”. La mujer es el verdadero sujeto revolucionario de este arranque de siglo. La confluencia de ambos términos en una misma crisis es para hacer temblar al más templado de los políticos. El nerviosismo en el PP andaluz ha sido más que evidente estos días. Los errores en la notificación del cribado del cáncer de mama, que ha colocado en la cuerda floja de la angustia a 2.000 mujeres, dañan esa imagen de “Andalucía imparable” de la que tanto presume Moreno Bonilla. Juanma no solo da alegrías a Génova, sino también algún que otro disgusto. Y todo en un momento en que Vox sube imparable en las encuestas y en el que, según los expertos, el PP andaluz ha dicho adiós a la posibilidad de renovar su mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas. Esta chuleta no la van a soltar fácilmente los adversarios políticos de los populares

Pero junto al error está el acierto. Después de algunas dudas y errores de comunicación, parece que Juanma Moreno ha reaccionado con un cierto vigor. Ha conseguido acotar el foco del problema (el 90% de los casos pertenecen al Virgen del Rocío), ha forzado la dimisión de la consejera de Salud y ha tocado a un zafarrancho de pruebas diagnósticas regado con 12 millones de euros. El mensaje es claro y ya se está difundiendo: los socialistas de las pulseras de los maltratadores no asumen responsabilidades; el PP de Juanma Moreno, sí. Paralelamente, ha encendido el ventilador para señalar que todo se debe a un protocolo que se remonta a los tiempos en los que María Jesús Montero era la consejera del ramo. La paradoja: esta crisis ha demostrado al mismo tiempo la debilidad y la fortaleza del Ejecutivo andaluz.

Gobernar una sociedad del bienestar es, principalmente, gestionar dos áreas: educación y sanidad. Y hacerlo con la convicción de que nunca se alcanzará el nivel óptimo. Por muy bien que se hagan las cosas, por mucho dinero que se les dedique, siempre habrá descontento y surgirán los problemas. Ambos campos están perpetuamente minados y someten a los gobiernos a baños de realidad. La sanidad pública es la gran fortaleza del sistema. También su principal talón de Aquiles. Otra paradoja. La misma.