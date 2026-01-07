El Rey ha hecho un elogio al compromiso, profesionalidad, sentido del deber y trabajo humanitario de nuestras Fuerzas Armadas, pero hizo una referencia implícita a las convulsiones que vive el mundo y a las guerras que nos afectan –sin mencionar Ucrania y Gaza, ni la inquietud ante los acontecimientos de Venezuela– al decir que finaliza 2025 con “una sensación creciente de amenaza que llega al corazón de Europa”. Lo que para D. Felipe evidencia lo valioso que es contar con unas Fuerzas Armadas con alto grado de formación.

Se refirió el Rey a la necesidad de aportar los recursos necesarios para garantizar la seguridad y la defensa y “dar continuidad a un esfuerzo compartido”, añadiendo que “España ha dado prueba de su compromiso firme e inequívoco con la seguridad internacional”. Palabras que no escuchó Pedro Sánchez en directo.

Hubo un tiempo, en los primeros años de la Transición, en la celebración de la Pascua Militar, la fecha más relevante de la institución, toda la atención estaba puesta en el ánimo que se advertía más o menos abiertamente entre los jefes militares. Ahora, desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente con el apoyo de partidos de la izquierda más radical, su compromiso con el estamento militar se mira con especial atención, dado su evidente desapego hacia todo lo relacionado con los ejércitos. Su ausencia este año de la Pascua Militar, debido a una reunión en París con otros jefes de Gobierno para debatir sobre el futuro de Ucrania, a su pesar se ha visto como una excusa. Su presencia no era indispensable en París, donde se han celebrado encuentros similares sin él. Es más, en estos momentos en los que el mundo sigue atento a los acontecimientos de Venezuela, la posición del Gobierno de España es contraria a la de los socios europeos.

Ha tenido especial relevancia el discurso de Margarita Robles en la Pascua Militar. Ha sido muy nítido el apoyo de la ministra a España en su concepto más amplio de patriotismo bien entendido, destacando la ministra el trabajo profesional y humanitario de la familia militar y su compromiso con los españoles. Afirmó que España es un país respetado, e insistió en la palabra, dentro y fuera de nuestras fronteras. Una vez más Sánchez evade sus compromisos. Su presencia en el Palacio Real tampoco era indispensable, pero como presidente de Gobierno, precisamente por respeto a los ejércitos, debió acudir a la Pascua Militar. Y más ante un mundo actualmente inquietante.