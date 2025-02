Existe una clase social (para aquellos que insisten en que las clases han desaparecido) llamada pequeña burguesía, que engloba a las personas que se encuentran entre la clase media y la baja y corren el riesgo constante de proletarizarse. No sé, tal vez se encuentren aquí los propietarios de negocios mínimos que viven al día, tienen aspiraciones de formar parte de la burguesía sin adjetivos pero en realidad caminan sobre el filo de la navaja económica. Pero existe también el llamado pequeñoburgués, así escrito sin separación, que según la RAE se refiere a los caracterizados por su “mentalidad estrecha, conformista y sin grandes inquietudes”.

Los actuales dirigentes de la patronal española es obvio que no pertenecen a la pequeña burguesía económica, pero me atrevería a decir que se manifiestan como auténticos pequeñoburgueses en su pensamiento o, más bien, en sus miedos conformistas. Llevan años oponiéndose a las actualizaciones del salario mínimo interprofesional acordadas entre Gobierno y sindicatos con el recurrente argumento de que van a llevar a la ruina de numerosas empresas pequeñas, que no podrán soportar esos costes, y en que eso aumentará también el paro.

La realidad económica se ha empeñado constantemente en desmentir estos argumentos miedosos. Ni el paro ha aumentado, ni miles de empresas se han ido a la ruina, ni la economía nacional se ha hundido, sino más bien lo contrario; pero ellos insisten, con la ceguera que dan el temor a lo cercano y los intereses más inmediatos. Al contrario, al subir los salarios la capacidad de consumo de todo el país ha aumentado, lo que es bueno para todos los negocios, incluidos por supuesto los de quienes expresan su pánico indignado, que es más bien la traducción, digamos que inconsciente, de un egoísmo sin sentido. El enriquecimiento de la sociedad en general, no de unos pocos, termina siendo bueno para todo el mundo.

De dónde viene esa actitud patronal es una pregunta que ya hace mucho me he negado a responder, porque no encuentro una respuesta diferente a la que me daban los antiguos tópicos sobre ricos y pobres, y eso, me han dicho, no es un buen método de análisis, ya que al menos a los ricos hay que concederles su condición de más inteligentes que el resto.